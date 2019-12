09.12.2019

Mündlinger wieder mit eigener Liste

Werner Heller kandidiert auf Platz 1

Die Wählergemeinschaft Mündling tritt bei der Harburger Stadtratswahl 2020 wieder mit einer eigenen Liste an. In der Aufstellungsversammlung haben die 49 wahlberechtigten Anwesenden 20 Kandidaten und zwei Ersatzleute einstimmig nominiert. Die Liste führt Stadtrat Werner Heller an. Hingegen ist Stadtrat Wolfgang Fackler nicht mehr dabei. Er verzichtet auf eine erneute Kandidatur.

Nach der Begrüßung durch Werner Heller bestimmten die Teilnehmer Rupert Litzel zum Versammlungsleiter. Nach einer Einführung in die Regularien des Kommunal-Wahlrechts stellten sich die Kandidaten vor. Mit dabei sind vier Frauen. Die Berufe der Bewerber reichen von der Pflegekraft bis zum Ingenieur. Vieles steht an, was in Harburg und seinen Stadtteilen zu tun ist. Das wird die Herausforderung der neuen Stadträte.

Die Kandidatenliste: 1. Werner Heller, 2. Theresia Dannemann-Bauch, 3. Markus Bauch, 4. Hans-Jürgen Aucktor, 5. Joachim Lechner, 6. Steffen Goder, 7. Christine Naraglav, 8. Dominika Felgenhauer, 9. Stefan Steinle, 10. Markus Schuster, 11. Martin Brechenmacher, 12. Julian Fritz, 13. Wolfgang Felgenhauer, 14. Martina Hammel, 15. Florian Hammel, 16. Ulrich Kundinger, 17. Günther Müller, 18. Martin Fischer, 19. Rainer Fischer, 20. Walter Reitsam. Ersatzleute: Andreas Heider und Christian Steinle. (pm)

