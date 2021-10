Münster

13:31 Uhr

Anzeige wegen Faustschlag nach Fußballspiel in Münster

Plus Nach einer hitzigen Partie in Münster kochten am Samstag die Gemüter der Jugendlichen hoch. Am Ende steht ein verletzter Spieler und eine Anzeige.

Von Christof Paulus

Die Fußballpartie zwischen der SG Thierhaupten/ Münster/ Baar und dem TSV Augsburg-Kriegshaber wird ein Nachspiel haben. Das geht aus dem Bericht der Polizei Rain hervor. Demnach habe einer der Gästespieler aus Augsburg einem Akteur der heimischen SG nach dem Spiel einen Faustschlag verpasst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

