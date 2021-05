Münster

Bürgermeister Jürgen Raab: Erste Bilanz in Münster

Plus Jürgen Raab hat seinen Job bei einer Bank aufgegeben, um hauptamtlicher Bürgermeister in Münster zu werden. Was das bedeutet, war ihm klar – und auch seiner Familie.

Von Viktoria Gerg

Seit Mai 2020 Bürgermeister in Münster. Das ist eigentlich noch nicht allzu lange – für Jürgen Raab ist das Amt an sich aber gar nicht so unbekannt gewesen, war er doch vorher schon zwölf Jahre an dritter Position in der Gemeinde. In vorderster Reihe zu stehen, sei aber noch einmal eine ganz andere Situation. Durch seine kommunalpolitische Erfahrung und seine frühere Banktätigkeit war die Umstellung in die neue Position nicht allzu groß: „Ich habe mich auch vorher schon mit Finanzen, Organisation und Projekten auseinadergesetzt.“

