Münster

Corona: Impfaktion in Münster läuft „bombastisch“

Großen Anklang fand die Impfaktion des BRK in Münster.

Plus Mehr Menschen als von den Organisatoren gerechnet, lassen sich im Feuerwehrhaus in Münster gegen Corona impfen. Am Ende geht ein Impfstoff sogar aus.

Arthur Lettenbauer ist mehr als zufrieden. Sogar das Wort „bombastisch“ kommt ihm über die Lippen, wenn es um die Bilanz des Impftags in Münster am Donnerstag geht.

