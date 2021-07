Münster

06:00 Uhr

Die Gemeinde Münster hat einen weiteren Altbürgermeister

Plus In Münster findet die offizielle Feier für Gerhard Pfitzmaier statt. Der Geehrte vergleicht seine Tätigkeit als Bürgermeister mit der eines Fußball-Trainers.

Von Adalbert Riehl

„Mit Mut, Leidenschaft und Einsatz hast du zusammen mit dem Gemeinderat viel erreicht“, stellte Bürgermeister Jürgen Raab an seinen Vorgänger Gerhard Pfitzmaier gewandt heraus. Bereits in der konstituierenden Sitzung am 7. Mai vergangenen Jahres habe der Gemeinderat einstimmig die Ehrenbezeichnung „Altbürgermeister“ beschlossen. Nach wiederholtem Aufschub wurde die Verleihung nun im kleinen Rahmen durchgeführt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

