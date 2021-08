Münster: Autofahrer liefern sich ein Duell wie in der Formel 1

Die 25 und 18 Jahre alten Männer überholen mehrfach rücksichtslos. In Münster wird sogar der Gehweg benutzt. Schließlich kommt es zum Streit auf offener Straße.

Zwei Autofahrer haben am Dienstagnachmittag bei und in Münster haarsträubende Manöver hingelegt. Glücklicherweise wurde dabei aber niemand verletzt.

Gegen 16.30 Uhr ging bei der Polizei in Rain die Mitteilung ein, dass sich zwei Autofahrer in der Thierhaupter Straße in Münster „massiv“ streiten würden. Eine Streife traf vor Ort auch zwei Männer im Alter von 25 und 18 Jahren an.

Gefährliche Manöver schon zwischen Rain und Münster

Nun stellte sich Folgendes heraus: Beide waren zuvor mit ihren Pkw auf der Staatsstraße zwischen Rain und Münster unterwegs. Der 25-jährige fuhr dem 18-jährigen bis Gut Sulz dicht auf und überholte dann im Kurvenbereich mit überhöhter Geschwindigkeit. Anschließend versuchte er, den 18-jährigen mehrfach auszubremsen. Dies „revanchierte“ sich den Beamten zufolge mit seiner Fahrweise und überholte kurz danach ebenso mit überhöhter Geschwindigkeit. Einige nachfolgende Zeugen beschrieben die „Auseinandersetzung“ auf der Straße wie ein Duell in Formel 1-Manier.

Es kam im Weiteren zu zahlreichen Überholmanövern. In Münster wurde hierbei sogar der Gehweg benutzt. Im Dorf passierte wiederum der 25-jährige seinen Vordermann, eh eine vorausfahrende Kolonne alle hinterher Fahrenden zum Stillstand herunterbremste.

Der 18-Jährige flüchtet in einen Hof

Der ältere der Kontrahenten stieg daraufhin aus dem Fahrzeug und rannte auf den 18-jährigen zu. Dieser bekam es mit der Angst zu tun und fuhr in einen nahe liegenden Hofraum einer Werkstatt. Zeugen riefen die Polizei hinzu.

Die Gesetzeshüter gehen davon aus, dass möglicherweise entgegenkommende Fahrzeuge behindert oder gefährdet wurden. Betroffene und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Rain unter der Telefonnummer 09090/7007-0 zu melden.