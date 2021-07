Münster/Rain

vor 37 Min.

Deshalb waren 600 Haushalte in Münster und Teilen Rains ohne Strom

Am Donnerstagabend war plötzlich in Münster sowie in Ober- und Unterpeiching der Strom weg.

Am Donnerstagabend war plötzlich in Münster sowie in Ober- und Unterpeiching der Strom weg. Nun ist die Ursache für die Störung bekannt.

Wer in Münster oder in den Rainer Ortsteilen Ober- und Unterpeiching am Donnerstagabend gerade vor dem Fernseher saß, im Internet surfte oder am Kochen war, der merkte gegen 19.40 Uhr: Hier stimmt etwas nicht. Es gab einen Stromausfall.

