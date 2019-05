06:29 Uhr

Münster investiert in ein neues Baugebiet

Die Gemeinde hat auf der Ausgabenseite in diesem Jahr vor allem ein großes Projekt

Von Manuel Wenzel

Die Gemeinde Münster schafft neues Bauland. Etwas westlich des Kindergartens, entlang des Pointwegs, wird laut Bürgermeister Gerhard Pfitzmaier ein neues Baugebiet mit voraussichtlich 22 Plätzen entstehen. Dafür muss die Gemeinde vorab freilich in die Tasche greifen: Für den Kauf von Grundstücken ist im Haushalt für 2019 eine Million Euro vorgesehen, wobei ein Großteil auf den 1,85 Hektar Acker, auf dem es später die neuen Parzellen geben wird, entfällt.

„Bei optimalem Verlauf kriegen wir heuer noch den Bebauungsplan durch“, so Pfitzmaier. Die Ausschreibungen für Kanal- und Straßenbauplanung könnte dann im Winter erfolgen, die Erschließung dann womöglich sogar schon im Sommer des nächsten Jahres. „Wenn wirklich alles ganz gut läuft, stehen die ersten Plätzen vielleicht im Herbst 2020 zur Verfügung.“

Der Friedhof bekommt eine öffentliche Toilette

Auf der Ausgabenseite ist der nächstgrößere Posten die Straßen- und Gehwegsanierung in der Talstraße – 250000 Euro sind dafür eingeplant. Mit 178000 Euro schlägt der Breitbandausbau zu Buche, wobei dem Rathauschef zufolge 70 Prozent davon über das Förderprogramm wieder in die Gemeindekasse zurückfließen. Mit 90000 Euro beteiligt sich Münster an den Maßnahmen an der Grundschule Holzheim, an der die Sanitärbereiche saniert und die Außenanlagen neu gestaltet werden.

20000 Euro investiert die Kommune für ein Projekt am Friedhof: Dort wird ein eigenes Betriebsgelände in einer Fertiggarage errichtet. Neben einem kleinen Aufenthalts- und einem Geräteraum soll dort auch eine öffentliche und barrierefrei zugängliche Toilette untergebracht werden, so Pfitzmaier. „Der berechtigte Wunsch aus der Bevölkerung nach einem öffentlichen WG wird damit umgesetzt.“ Bis die Anlage im Sommer benutzbar ist, steht eine Mobiltoilette zur Verfügung, die bereits jetzt auf dem Friedhof zu finden ist.

Auf der Einnahmenseite ist ein staatlicher Zuschuss für die Kita von 156000 Euro eingeplant, über Erschließungsbeiträge – besonders von den Bauplätzen in der Haferfeldstraße – werden 20000 Euro eingenommen. Außerdem entsteht bei den laufenden Kosten ein Überschuss von 219000 Euro.

Warum eine Entnahme aus der Rücklage nötig ist

„Wir werden zudem eine größere Menge aus der Rücklage entnehmen“, erklärt der Bürgermeister. Es handelt sich dabei um 1,5 Millionen Euro. Damit wird aber keine Maßnahme finanziert: Dieser Schritt sei notwendig, um Negativzinsen zu umgehen.

Das Geld sei also nicht weg, sondern werde über einen kommunalen Bausparvertrag nur anders angelegt. So bleiben in der Rücklage zum Jahresende 1,16 Millionen Euro, wobei eine Million von einem zinslosen Darlehen für den Kindergartenbau stammt.

