16:19 Uhr

Mundschutz, Abstand: So sitzt man in Corona-Zeiten im Café

Seit Montag dürfen Gastronomiebetriebe ihre Außenbereiche wieder öffnen - auch dies unter verschärften Bedingungen.

Das Wetter war für den Neustart ideal: viel Sonne, blauer Himmel, angenehme Temperaturen – und doch war die Atmosphäre in den Restaurants, Cafés und Biergärten nicht so unbeschwert wie an anderen Frühsommertagen. Tagen vor der Corona-Pandemie. Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, erfolgte die Wiedereröffnung der Außengastronomie am Montag unter verschärften Bedingungen.

Großer Abstand zwischen den Tischen und Personal mit Mundschutz sind ungewohnte Anblicke. Doch es scheint, als müsste man sich in nächster Zeit daran gewöhnen.

Lesen Sie auch:





Themen folgen