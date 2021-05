17:30 Uhr

Musical-Company Donauwörth: Eine Ära geht zu Ende

Plus Die opulenten Musical-Produktionen am Donauwörther Gymnasium unter Heidi Thum-Gabler und Wolfgang Gabler sind bald Geschichte. Mit dem Ruhestand der beiden Lehrer wird es dieses Format dort nach jetzigem Stand nicht mehr geben

Von Barbara Würmseher

Für die Musical-Company am Donauwörther Gymnasium hat das große Finale begonnen – so oder so: Das Ende ihrer jetzigen Form ist definitiv in Sicht. Entweder gibt es heuer noch eine letzte Inszenierung – um diese ringen die Akteure gerade unter nahezu unmöglichen Corona-Bedingungen –, oder aber der letzte Vorhang ist 2019 nach „Shrek“ bereits gefallen – ohne, dass es damals jemand hat ahnen können.

