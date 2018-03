21.03.2018

Musik schafft Freu(n)de

Sangesfreunde denken an Ernst Kolonko

Voll besetzt war der Saal des Evangelischen Gemeindezentrums beim jüngsten gemeinsamen Sing-Nachmittag, zu dem der Seniorenbeirat in der Stadt Donauwörth die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger bereits zum 21. Male eingeladen hatte. Die „Rentner-Band“ gestaltete wieder frohe Stunden.

Als schmerzlichen Verlust bezeichnete Klaus Stephan den plötzlichen Tod des Mitglieds der Rentner-Band, Ernst Kolonko, vor wenigen Wochen. Seit Gründung der Musikgruppe vor rund 15 Jahren war Kolonko deren aktives Mitglied und als fröhlicher Musikant und Unterhalter bei den Senioren, nicht nur bei den Sing-Nachmittagen, sondern darüber hinaus bestens bekannt. „Musik verbindet – Musik schafft Freude – Musik schafft Freunde“: Das war sein Motto. Stephan dankte ihm, auch im Namen der vielen, insbesondere der alten Menschen, die er mit seiner Musik erfreut hat. Die Besucher gedachten seiner im Stillen.

In Ernst Kolonkos Sinn, der einer Absage oder Verschiebung des Sing-Nachmittages niemals zugestimmt hätte, verliefen die folgenden Stunden mit frohem Gesang. Das Repertoire reichte von Volksweisen und alten Schlagern bis hin zu Liedern, die viele aus der alten Heimat noch kennen. Es war eine schöne Gelegenheit, alte Lieder, ja, zum Teil aus ihrer Jugendzeit, in froher Runde zu singen. Maria Bauer bereicherte das Programm mit Vorträgen zur Frühlingszeit. Dazu gab es wie immer Kaffee und Kuchen, der von den Mitarbeiterinnen im Seniorenbeirat gespendet worden war. Keine Langeweile kam auf, bis es zum Abschluss wieder hieß „Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus“ und „Kein schöner Land in dieser Zeit“. (pm)