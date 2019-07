vor 43 Min.

Musik verbindet

Gäste aus Baden-Württemberg, Mittelfranken und Schwaben geben sich ein Stelldichein

Fast genau ein Jahr nach seinem Debüt als Dirigent der Musikkapelle Wörnitzstein konnte Alexander Dollmann jetzt gemeinsam mit dem Vorsitzenden Bastian Meyr zahlreiche Musiker und Musikerinnen beim Musikantenbiergarten in Wörnitzstein begrüßen. Zum Auftakt spielte der Musikverein aus dem württembergischen Heuchlingen traditionelle aber auch konzertante Blasmusik.

Der Kontakt zu den Heuchlingern kam zustande als Alexander Dollmann dort als Hornist aushalf und die Kapelle damals spontan zum alljährlichen Musikantenbiergarten einlud. Nun stand ein Gegenbesuch an.

Natürlich zeigte auch der Musikverein Wörnitzstein sein Können. Diesmal jedoch stand der Nachwuchs im Mittelpunkt. Die Jugendkapelle und die Flötengruppe ernteten rauschenden Beifall für ihre Beiträge.

Aus Mittelfranken war die Big Band der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl angereist, wobei viele der jungen Musikerinnen und Musiker aus ganz Deutschland kommen. Dass er nicht nur den Dirigentenstab schwingen kann, stellte der Wörnitzsteiner Dirigent unter Beweis. Als Schüler der Berufsfachschule ist er selbst Mitglied der Band und brillierte mit mehreren Trompeten-Soli. Swing, Jazz und auch ein wenig Funk erklang während der Mittagszeit. Dozent und Dirigent Alfons Fischer versäumte es nicht, für seine Schule kräftig die Werbetrommel zu rühren. Traditionell zur Brotzeit gehörte die Bühne auf dem Dorfplatz dem Patenverein der Musikkapelle Wörnitzstein, der Vereinigten Musikkapelle Tapfheim. Sie ließ mit Polka und Marsch das Fest ausklingen.

Bereits am Samstag, 27. Juli, verwandelt sich der Dorfplatz erneut in einen Konzertsaal unter freiem Himmel. Das Dorfplatzkonzert beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Am Freitag, 12. Juli, haben Kinder die Möglichkeit, beim Schnupperflöten vorbei zu schauen. Los geht’s um 15 Uhr in der Alten Schule. (dz)

