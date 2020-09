vor 57 Min.

Musikalische Perlen voller Kurzweil

Die Mertinger Blasmusikanten erfreuen mit Märschen genauso wie mit Schlagerohrwürmern

Mertingen hat, gerade in Corona-Zeiten, ein ideales Veranstaltungsgelände: Dankbar genießt jeder Besucher, und vor allem jeder Veranstalter, den weitläufigen Rasen vor dem Amphitheater, vulgo Schulgarten. Wenn dann das Wetter noch halbwegs mitspielt, ist endlich auch die Zeit gekommen, dass die Mertinger Blasmusikanten wieder aufspielen. Auch, und vielleicht gerade ob der nicht ganz feierabendlichen Hintergrundgeräusche: Ein Landwirt befüllt noch sein Fahrsilo, Jugendliche spielen Fußball, Kirchenglocken, und Vögel, die der Konkurrenz Paroli zu bieten suchen.

Eine gute Stunde Märsche, Polkas, und Potpourris aus Werken bekannter Interpreten waren angesagt, Blasmusikrepertoire, bekannt, geliebt und sehr vermisst und von den Besuchern hoch erfreut aufgenommen. Nicht nur von den Besuchern – man merkte den Musikern die Freude des öffentlich Auftretendürfens mit jedem Ton an, war der Pfad zu dem Konzert doch, was Orchesterproben angeht, sehr steinig, sowohl was die Zahl der Teilnehmer wie auch die einzuhaltenden Abstände von zwei Metern zu jedem anderen Spieler angeht. Doch wo ein gemeinsamer Wille, da fand sich auch der Weg. Dirigent Vasyl Zakopets konnte denn auch stolz ein um vier „ausgeliehene“ Posaunisten verstärktes Ensemble präsentieren. Drei kamen aus Oberelchingen, der vierte war nicht neu: Auch Bürgermeister Veit Meggle freute sich, „Teamverstärker“ sein zu dürfen.

Der „Kaiserin Sissi“-Marsch von Timo Dellweg leitete gekonnt, schön stimmig gespielt, ein – eine Hommage an die Wittelsbacher Prinzessin, die an der Rolle der österreichischen Kaiserin zerbrach. War es ein augenzwinkernder Gruß nach Rain, einer Wittelsbacher Städtegründung? Das Publikum kam in Stimmung mit den folgenden Paradestücken, den Märschen „Böhmischer Geburtstagsgruß“ (von Elmar Eggerl), „Alte Kameraden-Swing“ (Carl Teike), der Polka „Böhmische Liebe“ (Matthias Rauch); das Medley aus Schlagern von Udo Jürgens (Peter Schüller) war zum Mitsummen ideal – jeder kennt die Ohrwürmer „Merci, Cherie“, „Mit 66 Jahren“, „Griechischer Wein“ und, und, und: Urlaubsstimmung pur. Dass die Mertinger Musikanten großartige Solistinnen in ihren Reihen haben, zeigten Anja Aumiller mit ihrem fabelhaften Tenorhornsolo bei der Polka „Andi spielt auf“ von Alexander Pflüger (Zakopets: „Ihretwegen haben wir den ersten Platz beim letzten Wettbewerb gemacht – wegen „Anja spielt auf“), und, nach den „Jubiläumsklängen“ (Peter Schad), Eva Stempfle und Susanne Wittmaier mit ihrem feinen Klarinettensolo im „Klarinettenmuckl“ von Franz Bummerl.

Nach dem musikalischen Potpourri „80 Kult“ neigte sich im Sonnenuntergang das Konzert mit dem Marsch „Die Sonne geht auf“ dem Ende zu, aber natürlich nicht ohne heftig geforderte Zugaben: dem Castaldo- (Rudolf Novácek) und Deutschmeisterregimentsmarsch von Wilhelm August Jurek. Es war ein stimmiges, befreiendes, von den Besuchern begeistert aufgenommenes Konzert, das hoffentlich bald wieder seine Fortsetzung finden darf! (uhw)

