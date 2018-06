15.06.2018

MusikalischeZeitreise

Konzert der Rieser Musikschule

„English in Concert – Eine musikalische Zeitreise mit Werken englischsprachiger Komponisten“: Unter diesem Titel laden das Projektorchester und der Kammerchor der Rieser Musikschule unter Leitung von Annegret Keller zu einem Konzert ein. Es findet statt am Freitag, 22. Juni, um 19 Uhr in der Neuapostolischen Kirche in Nördlingen (Gartenstraße 18) und am Sonntag, 24. Juni, um 16 Uhr im Kunstmuseum Wemding. Das Orchester spielt unter anderem die „Simple Symphony“ von Benjamin Britten. Er schrieb sie für Streichorchester im Alter von nur 20 Jahren und verarbeitete bekannte Melodien seiner Jugendzeit.

Im Konzert wird auch das humoristische Stück „Plink, Plank, Plunk“ des amerikanischen Komponisten Leroy Anderson erklingen, das er wie viele seiner Werke ab 1936 für das Boston Pop Orchestra geschrieben hat.

Neben diesen beiden Orchesterwerken gehört auch Musik der Beatles zu den Werken, die alle Zeiten überdauern werden. Solche Kompositionen bietet auch der Kammerchor, Werke von Thomas Morley und Edward Elgar sowie anderen Komponisten, mit dem Song „Eight days a week“ gelangt er auf eine Reise in das England der 60er- Jahre. (rms)

Eintritt frei, Spenden sind willkommen, mit denen die musikalische Ausbildung im Ries unterstützt wird. Zusätzlich bietet das Kunstmuseum Donauries am 24. Juni um 14.30 Uhr eine Führung durch die Ausstellungen von Ernst Steinacker und Bernd Schottdorf an. Begleitet wird die Führung mit Interview-Filmen der Künstler.

