00:34 Uhr

Musikanten packen ihre Instrumente aus

Überaus abwechslungsreich verlaufen die gut besuchten monatlichen Musikantentreffen in der Staudheimer Gastwirtschaft Zur Sonne.

Im Gasthaus Zur Sonne war wieder volles Haus, als gesungen und musiziert wurde. Viele alte Weisen ertönten – aber auch ein paar ungewohnte Klänge wurden angestimmt

Von Manfred Arloth

Wieder einmal, in monatlichem Abstand, erfreuten Musikanten aus nah und fern die Gäste in der übervoll besetzten Staudheimer Wirtschaft Zur Sonne. Wirtin Waltraud Roßmann freute sich zusammen mit Moderator Karl Kopp „über das volle Haus auch im Ferienmonat August, wo doch viele verreisen.“

Mit drei Kompositionen der Original Oberkrainer glänzte Wolfgang mit seinem Akkordeon, nämlich mit der flotten Musik von „Mein bester Freund ist die Musik“, der idyllischen Weise „Träumendes Mädchen“ und dem Hit „Auf der Autobahn“. Auch Akkordeonspieler Bernhard bekam viel Beifall mit seinen Beiträgen „Ohne Musi geht nix“, „Rehbraune Augen hat mein Schatz“ und „Drei weiße Birken in meiner Heimat steh’n.“

Irmgard und Walter, beide mit ihren Steirischen, luden zum Mitsingen ein mit „Horch, was kommt von draußen rein“ und „Der alte Jäger vom Silbertannental“. Viel zu lachen gab’s bei einem Gedicht über die Verwandtschaft, wo der Kehrreim lautet „Ja, für so was, liabe Leit, hat die Verwandtschaft immer Zeit.“ Das Duo Peter (mit Akkordeon) und Lothar (mit Gitarre) gefiel mit „Ja, mir sain Tiroler“, lud mit dem Oldie „Der Mond hält seine Wacht“ zum Mitsingen und Schunkeln ein und machte weiter gute Stimmung mit „Seemann, lass das Träumen!“

Ganz andere Noten hatte sich Siegfried für seinen Beitrag mit dem Akkordeon ausgesucht, nämlich „Sentimental Journey“, „Loch Lomond“ und „High Noon“ – ein besonderes Erlebnis. Wolfgang spielte mit seinem Akkordeon „Hallo, Freunde, hallo!“, „Waldeinsamkeit“ und „Feierabend“. Dann war frohes Singen mit Begleitung durch Bernhards Akkordeon angesagt, nämlich mit den Titeln „A Rindviech i bin“, „Kufsteinerlied“ und „Fliege mit mir in die Heimat“. Ein paar gute Witze und die gereimte Geschichte „von meiner Oiden“ verführten zum Lachen. Irmgard und Walter begleiteten den Gesang zu „Wahre Freundschaft soll nicht wanken“ und „Mama, geh bitte, schau oba“. Das Couplet „Nix amore!“ beschloss das erste Drittel des vergnüglichen Abends.

„Immer wieder bin ich erstaunt, wie abwechslungsreich das Musikantentreffen in meiner Wirtsstube verläuft“, freute sich auch diesmal die Wirtin, die sich im Gespräch mit Lothar aus Neuburg für sein Lied „Am schönsten ist es nur in Staudheim“ besonders bedankte.

