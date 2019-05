10:00 Uhr

Nach 40 Jahre Stadtfest steht die Feier auf dem Prüfstand

Nach vier Jahrzehnten hat sich die große Party für Bürger und Vereine gewandelt. Was bedeutet das fürs Jubiläum?

Von Barbara Würmseher

Vor 40 Jahren wurde das Rainer Stadtfest aus der Taufe gehoben – als Fest der Vereine und der Bürger, ohne Sperrzeit und mit relativ geringen Sicherheitsvorkehrungen. Heute wie damals erfreut sich diese große Freiluftveranstaltung in der Hauptstraße – und jetzt auch Schlossstraße – großer Beliebtheit. Indes hat sie über die Jahrzehnte ihren Charakter ein wenig gewandelt.

Mittlerweile sind nur noch fünf Vereine dabei – alle anderen haben sich mit ihren Ständen zurückgezogen. Das Polizeiaufgebot wird durch einen privaten Sicherheitsdienst verstärkt, was auch die Kosten erhöht. Und statt Open-End gelten fixe Uhrzeiten, die der Stadtrat jüngst auch nochmals enger gezurrt hat:

Am Stadtfest-Samstag bleibt es beim Musikende um 1 Uhr. Ausschankende ist um 2 Uhr (statt bisher 3 Uhr) und Sperrstunde ist um 3 Uhr (statt bisher 4 Uhr).

Am Sonntag sind Ausschank- und Musikende um 23 Uhr (statt bisher 24 Uhr). Zum Abbau dürfen Fahrzeuge erst ab 24 Uhr auf das Festgelände fahren.

Wir sprachen mit Bürgermeister Gerhard Martin über das Stadtfest.

Herr Bürgermeister Martin, das Stadtfest ist beliebt und aus dem geselligen Leben Rains nicht mehr wegzudenken. Erst recht im 40. Jahr seines Bestehens. Aber es steht in der einen oder anderen Hinsicht auf dem Prüfstand. Sicherheitsgründe spielen dabei eine Rolle. Worum geht es im Einzelnen?

Gerhard Martin: Beim Thema Sicherheit geht es darum, dass Besucher und Betreiber ein schönes Fest feiern können, bei dem nach den heutigen Anforderungen möglichst alle potenziellen Risiken ausgeschlossen sind. Dazu ist ein umfangreiches Sicherheitskonzept bereits in der Vergangenheit erarbeitet worden. Es gab daher auch keine sicherheitsrelevanten Vorkommnisse. Dieses Konzept wird jedes Jahr aufs Neue überprüft und fortgeschrieben. Aus dem Gesichtspunkt der Vorsorge soll die Anzahl des eingesetzten Sicherheitspersonals leicht erhöht werden.

Wie war der Charakter bei der Gründung des Fests vor 40 Jahren? Es war ein Fest für die Bürger und die Vereine. Was hat sich daran geändert?

Gerhard Martin: Das Stadtfest ist als ein Fest der Begegnung der Bürger nach der Zeit der Eingemeindungen konzipiert worden. Von Anfang an war es vom Engagement der Vereine und Gewerbetreibenden getragen. Die Anzahl der Vereine, die mit eigenen Ständen vertreten sind, ist leider in den vier Jahrzehnten zurückgegangen. Der Stadtrat würde es begrüßen, wenn von den vielen Vereinen der Stadt wieder mehr mit eigenen Angeboten am Stadtfest teilnehmen und damit die Angebotspalette für Jung und Alt verbreitert würde. Dies auch im Hinblick auf die Erweiterung des Veranstaltungsbereiches in der Schlossstraße.

Wie hoch sind die Kosten, die die Stadt für dieses Fest aufwendet? Welche Kosten für Sicherheit kann man einsparen, wenn man die Sperrzeit verkürzt?

Gerhard Martin: Die Stadt wendet im Durchschnitt der letzten Jahre etwa 55000 Euro netto jährlich für das Stadtfest auf. Die Hälfte davon entfallen auf Bauhof- und Wasserwerkskosten. Eine geringfügige Einsparung ergibt sich bei einer Verkürzung der Öffnungszeiten jedenfalls.

Ist das Stadtfest mehr ein Fest für Jüngere geworden, die es gewohnt sind, später mit dem Feiern anzufangen und es dafür länger auszudehnen?

Gerhard Martin: Tatsächlich kann man feststellen, dass zur späteren Stunde die Anzahl jüngerer Besucher deutlich zunimmt. Dies ist sicher auf die Möglichkeit lange in die Nacht hinein zu feiern zurückzuführen, da unsere Öffnungszeiten am Samstag deutlich länger als anderswo sind. Die Öffentlichkeit diskutiert selbstverständlich die Inhalte und Angebote des Festes durchaus unterschiedlich.

Hat die Sperrzeitverkürzung auch etwas mit Rücksicht auf Anwohner zu tun?

Gerhard Martin: Die Anwohner des Veranstaltungsbereiches sind verständnisvolle Partner des Stadtfestes. Rücksichtnahme auf die Anliegen der Bürger in der Innenstadt ist für uns selbstverständlich. Eine Verkürzung der nächtlichen Veranstaltungsdauer kann da sicher dazu beitragen die Akzeptanz weiter zu erhalten.

Sie haben in der Stadtratssitzung gesagt: Wir sollten selbstkritisch mit unserer Veranstaltung umgehen. Was genau haben Sie damit gemeint?

Gerhard Martin: Unser Stadtfest ist ein Publikumsmagnet und weithin geschätzt. Tausende von Besuchern kommen in die Stadt zum frohen Feiern. Ich bin der Meinung, dass es die Aufgabe der Verantwortlichen ist, jede Veranstaltung der Stadt aber immer wieder kritisch zu hinterfragen, um sie weiterhin attraktiv für Bürger und Besucher zu erhalten. Ziel muss es sein, Gutes und Bewährtes zu erhalten, mögliche Fehlentwicklungen rechtzeitig zu erkennen und neue Impulse zur rechten Zeit zu setzen.

