Nach Ankerzentrum: 400 neue Asyl-Plätze im Landkreis 

Plus Die Schließung des Ankerzentrums Donauwörth bedeutet auch, dass dem Donau-Ries-Kreis jetzt wieder mehr Asylbewerber zugewiesen werden. Was das konkret bedeutet.

Der Schlüssel sei der entscheidende Grund, sagt Landrat Stefan Rößle. Nach ihm werden Asylbewerber in Bayern auf die Bezirke und Landkreise verteilt.

Und weil das Ankerzentrum Donauwörth mit 1000 Plätzen ab Ende Dezember wegfällt, ist der Landkreis Donau-Ries verpflichtet, wieder mehr Asylbewerber aufzunehmen. Auf den Fluren der Ausländerbehörde des Landratsamtes in Donauwörth ist das bereits spürbar.

400 neue Plätze

Johann Stark ist Leiter der Ausländerbehörde am Landratsamt. Zwar sei der Druck nicht vergleichbar mit den Zeiten der Flüchtlingskrise ab 2015, aber die Zahlen bewegten sich dennoch „auf hohem Niveau“. Ein Grund: Über den Königsteiner Schlüssel werden dem Landkreis durch den Wegfall der Plätze für Asylbewerber in der Donauwörther Alfred-Delp-Kaserne wieder mehr Asylbewerber zur Unterbringung zugewiesen.

Gut 400 neue Plätze müsse der Landkreis Donau-Ries zusätzlich zu den bereits bestehenden zur Verfügung stellen, erklärt Landrat Rößle – verteilt über die 44 Kommunen des Kreises. Die ursprüngliche Vereinbarung mit der Regierung, dass man für mindestens 501 Plätze sorgen müsse, sei „revidiert“ worden.

Drei Gruppen

Behördenleiter Stark erklärt indessen, dass jene zusätzlichen Migranten drei Gruppen umfassten: sogenannte „Kontingentflüchtlinge“, zum Beispiel jüdische Migranten aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, „klassische“ Asylbewerber sowie „Resettlement–Flüchtlinge“.

Bei Letzteren handle es sich beispielsweise um afghanische Mitarbeiter der Bundeswehr, die nach ihrer Tätigkeit in ihrem Heimatland bedroht werden. 32 Resettlement-Flüchtlinge sind in einem Heim in Oettingen bereits untergebracht, das über 35 Plätze verfügt. Die Regierung von Schwaben hält im Landkreis Donau-Ries aktuell 453 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften vor, wovon 232 belegt sind.

In den dezentralen Unterkünften in den Kommunen, für die der Landkreis zuständig ist, gibt es insgesamt 950 Plätze – davon sind 491 belegt. Die Folge: Weitere sogenannte „Zuweisungsrunden“ in den Kreis, wie Rößle und Stark erklären. Insgesamt müsse der Landkreis gut 1500 Plätze anbieten können, um wieder auf den Schnitt nach dem heruntergerechneten Königsteiner Schlüssel zu kommen.

Leerstand wird aufgefüllt

Nun füllten die Mitarbeiter des Amtes leere bestehende Plätze auf. Aber das reiche künftig nicht, 400 neue Betten müssten bereitstehen, wovon 72 seit Kurzem in Monheim (50) und Amerdingen (22) zur Verfügung stehen. Der Rest müsse, so Rößle, erst im Laufe der kommenden drei Jahre eingerichtet werden.

Vom Tisch sei allerdings die Überlegung, eine größere neue Unterkunft in Donauwörth einzurichten. Zwar sei die Stadt laut Schlüssel mit aktuell 60 Asylbewerbern (das kleinere benachbarte Oberndorf hat 62 aufgenommen) unterrepräsentiert, doch es sei auch klar, dass man „kleinere Einheiten“ anstrebe – möglichst über die 44 Kommunen verteilt: „Der familiärere Charakter ist besser für die Integration“, betont Rößle.

Diese müsse von Anfang an stattfinden, wie Ulrike Zitzlsperger, die Migrationsbeauftragte des Landkreises, erklärt: Integrationslotsen, Begrüßungsabende mit Ehrenamtlichen, Netzwerke, enge Kooperation mit den Trägern der Sozialarbeit wie etwa der evangelischen Diakonie und der katholischen Caritas, der KJF und, und, und ... Ziel seien funktionierende Helferkreise und Ansprechpartner für alle Seiten in möglichst jedem Ort, in dem Asylbewerber leben.

„Keine Belastung“

Rößle spricht davon, dass die Zahl der aufzunehmenden Asylbewerber „keine Belastung“ für den Kreis darstelle. Er rechnet vor: 133600 Einwohner habe der Landkreis Donau-Ries aktuell, davon seien 13200 Ausländer, also knapp zehn Prozent – worunter allerdings allein 8000 EU-Bürger seien, die meist regulär hier arbeiteten. Aus sogenannten Drittstaaten von außerhalb der EU stammen 5000 Menschen. Jedoch handle es sich dabei um sämtliche Nicht-EU-Ausländer.

Rößle sagt, er sei zuversichtlich, dass die Verteilung der zugewiesenen Asylbewerber klappen werde – diese „Herausforderung“ sei auch „nicht zu vergleichen“ mit jener angespannten Lage im Jahr 2015/16.