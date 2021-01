26.01.2021

Nach Jogger-Überfall in Donauwörth: Wo ist das Messer?

An dieser Sitzbank am Alten Donauhafen in Donauwörth passierte der Angriff auf den Jogger.

Nach der Attacke auf einen Jogger am Sonntagabend in Donauwörth ermittelt jetzt die Kripo. Was man bis jetzt weiß.

Von Wolfgang Widemann

Nach dem versuchten Raubüberfall auf einen Jogger am Alten Donauhafen in Donauwörth laufen die Ermittlungen der Kripo Dillingen auf vollen Touren. Bekanntlich wollten nach Erkenntnissen der Polizei am Sonntag um 20.45 Uhr zwei Männer einem Hobbysportler das Handy abnehmen. Der 22-Jährige wehrte sich. Einer der Täter stach ihn mehrmals mit einem Messer und verletzte ihn schwer.

Ein Akt sinnloser Gewalt in Donauwörth

Das Verbrechen beschäftigt die Menschen in Donauwörth und Umgebung, vor allem wegen der sinnlosen Gewalt. Die Polizei sucht nach zwei Männern mittleren Alters. Sie hielten sich am Sonntagabend an einer Sitzbank an der Donau auf Höhe der Agentur für Arbeit auf. Einer trug dem Opfer zufolge einen schwarzen Parka, der andere einen khakifarbenen. Einer hatte zudem eine Mütze auf. Nach den Messerstichen gelang es dem 22-Jährigen noch, per Mobiltelefon Hilfe zu rufen. Der junge Mann befindet sich laut Kripo auf dem Weg der Besserung.

Die Kripo Dillingen sucht nach Zeugen

Neben den Tätern sucht die Kripo auch das Messer. Deshalb fand am Dienstag eine Aktion mit Polizeikräften aus Augsburg statt. Die durchkämmten das Umfeld des Alten Donauhafens. Aktuell gebe es „nichts Neues“ zu berichten, erklärte die Kriminalpolizei auf Anfrage unserer Zeitung.

Wer am Sonntag zwischen 20.30 und 21.30 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Kapellstraße/Zirgesheimer Straße gesehen hat, soll sich bei der Kripo Dillingen melden. Telefon: 09071/560. (wwi)

Lesen Sie auch:

Themen folgen