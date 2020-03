Nach Skifahrt in Südtirol: Donauwörther Mittelschüler sollen zuhause bleiben

Plus 60 Kinder der Donauwörther Ludwig-Auer-Mittelschule waren in Südtirol. Nun dürften ihre Klassenzimmer 14 Tage leer bleiben. Lehrprobe muss verschoben werden.

Dieser Freitag ist kein alltäglicher in der Ludwig-Auer-Mittelschule in Donauwörth gewesen. In der Nacht zuvor hatte das Auswärtige Amt auch Südtirol als Corona-Risikogebiet eingestuft – jene Region, an dem die siebten Klassen der Mittelschule nun auf Skifahrt waren. Das hat Folgen. In den nächsten 14 Tagen werden die Plätze in diesen Klassenzimmern wohl leerbleiben. Denn: „Das Gesundheitsamt hat dringend dazu geraten, die Jugendlichen zwei Wochen zuhause zu lassen. Die Schulleitung wird diesem dringenden Rat folgen“, so Schulamtsdirektor Michael Stocker.

Schulleitung hat die Eltern umgehend informiert

Betroffen sind rund 60 Schüler, die von Sonntag bis Freitag in Südtirol waren, wie Konrektorin Birgit Sauter auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Man habe am Freitag die Empfehlung des Gesundheitsamts erhalten und schnellstmöglich die Eltern informiert. Diese holten ihre Kinder am Nachmittag nach der Rückkehr von der Klassenfahrt an der Schule ab. Zunächst habe es persönliche Gespräche gegeben, so Sauter, zusätzliche Informationen wurden in einem Elternbrief übermittelt. Sauter betont aber, dass kein Kind über entsprechende Symptome klage und auch kein Corona-Fall vorliege.

Ansonsten gilt die Devise: „Keine Panik“

Die dringende Empfehlung des Gesundheitsamts hat Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Nicht unbedingt für die Kinder, denn der Lehrplan werde damit der Konrektorin zufolge nicht komplett durcheinandergewirbelt. Eine Lehramtsanwärterin, die in der siebten Klasse unterrichtet, hätte allerdings demnächst eine Lehrprobe gehabt – ohne Schüler geht dies freilich nicht. „Die Probe muss nun verschoben werden“, so Sauter. Sonst allerdings gehe man in der Ludwig-Auer-Mittelschule mit der Situation „sehr entspannt“ um. Schießlich handle sich um eine reine Sicherheitsmaßnahme.

Dieser Fall aus Donauwörth ist nicht der einzige dieser Art in der Region. An der Maria-Stern-Realschule in Nördlingen wurden drei Schulklassen unter häusliche Quarantäne gestellt, weil auch sie auf Skifahrt in Südtirol waren. „Es besteht kein Grund zur Panik“, sagt auch der dortige Konrektor Kurt Wittmann. Die getroffenen Maßnahmen seinen lediglich zur Vorsicht.

Lesen Sie hierzu auch: