vor 54 Min.

Nach Unfallflucht: Zeugen werden gesucht

Einem 42-Jährigen kommt ein weißes Auto mit Anhänger entgegen. Die beiden Fahrzeuge berühren sich. Der Verursacher kümmert sich jedoch nicht darum.

Zwischen dem Parkplatz an der Abfahrt Kaisheim-Süd und der Zufahrt zum Biergarten Schlössle ist einem 42-jährigen Autofahrer am Freitag gegen 13.30 Uhr ein weißer Pkw mit Anhänger entgegengekommen. Nachdem dieses Gespann nach Angaben des Geschädigten immer weiter nach links auf dessen Fahrbahnhälfte geraten war, kam es schließlich zu einer Streifkollision. Dabei wurden der linke Außenspiegel und die Seitenscheibe am Wagen des 42-Jährigen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro, wie die Polizei mitteilt.

Der Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Kaisheim fort. Der Geschädigte versuchte den Beamten zufolge noch, das Fahrzeug einzuholen, konnte dieses jedoch nicht mehr auffinden. Es liegen keine näheren Informationen über eine Fahrerbeschreibung, des Kennzeichens oder der Marke des weißen Autos vor. Zum Unfallzeitpunkt fuhr hinter dem Verursacher ein weiterer Pkw, welcher das Geschehen beobachten konnte. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung setzen.

