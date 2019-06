vor 17 Min.

Nach einer Schlägerei geht es ins Krankenhaus

In einer Wohnunterkunft für Arbeiter in einem Ortsteil von Rain ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen

In einer Arbeiterunterkunft in einem Rainer Ortsteil kommt es zum Streit. Mehrere Polizeistreifen müssen anrücken.

In einer Wohnunterkunft für Arbeiter in einem Ortsteil von Rain ist es zwischen mehreren Personen am frühen Samstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der eine Person durch einen Schlag mit einem Gegenstand derart verletzt wurde, dass diese stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde. Das berichtet die Polizei. Aufgrund der Vielzahl der anwesenden Personen und der aufgeheizten Stimmung wurde eine größere Anzahl von Polizeistreifen angefordert, um die Situation zu beruhigen.

Der vermeintliche Haupttäter konnte ausfindig gemacht werden und wurde festgenommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzungen sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, schreiben die Gesetzeshüter weiter.

Themen Folgen