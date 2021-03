12:00 Uhr

Nachbarn verprügelt: Paar aus Kaisheim steht vor Gericht

Plus Ein schon länger schwelender Streit in einem Wohnhaus in Kaisheim ist im Vorjahr eskaliert. Er gipfelte in einer Attacke im Treppenhaus. Nun gab es den Prozess.

Ein schon länger schwelender Streit in einem Wohnhaus in Kaisheim ist im April 2020 eskaliert. Ein Ehepaar attackierte einen Nachbarn, der ebenfalls in dem Gebäude lebt. Dafür musste sich das Duo jetzt vor dem Amtsgericht in Nördlingen verantworten.

Die Anklage warf dem 55-Jährigen und seiner Frau vor, den Nachbarn im Treppenhaus angegriffen zu haben. Das Paar habe das Opfer gemeinsam verprügelt. Laut Staatsanwaltschaft nahm der 55-Jährige den Mann in den Schwitzkasten und schlug ihm mit der Faust auf die Nase.

Derweil habe die 41-Jährige den Nachbarn auf den Rücken geschlagen. Damit nicht genug: Der Kopf des Opfers sei mit Wucht gegen die Wand geschoben worden.

Streit in Kaisheim: Wurde zuerst die Frau beleidigt?

In der Verhandlung sagte der 55-Jährige, es sei lediglich zu einem Gerangel gekommen. Zuvor habe der Nachbar seine Gattin beleidigt. Die Frau sei an der körperlichen Auseinandersetzung nicht beteiligt gewesen. Hingegen schilderte das Opfer die Vorkommnisse genau so wie in der Anklage beschrieben.

Richter Nicolas Pfeil glaubte am Ende dem Nachbarn – und verurteilte das Ehepaar wegen gefährlicher Körperverletzung, weil die Tat gemeinschaftlich begangen worden sei. Der Mann erhielt eine Freiheitsstrafe von acht Monaten, bei der Frau waren es sechs Monate – jeweils zur Bewährung. Hinzu kam eine Geldauflage in Höhe von 500 beziehungsweise 300 Euro.

Die Staatsanwaltschaft hatte jeweils acht Monate zur Bewährung gefordert, der Verteidiger des 55-Jährigen hatte für eine Geldstrafe plädiert.

