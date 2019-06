vor 19 Min.

Nachbarschaftsstreit wegen 25 Zentimetern Mauer

Plus Eine Donauwörtherin will bauen. Doch eine Mauer ragt in ihr Grundstück. Das Versetzen der Mauer würde indessen mehrere Tausend Euro kosten.

Von Alexander Millauer

Seit 26 Jahren ragt eine 25 Zentimeter breite Mauer in ein fremdes Grundstück. Bis vor vier Jahren hat das niemanden gestört. Dann wollte die Eigentümerin des fremden Grundstücks bauen. Sie vermaß die Mauer und stellte fest, dass ein Teil davon in ihr Grundstück ragte. Deswegen kam es vor dem Landgericht Augsburg zum Prozess.

Ein skurriler Rechtsstreit Die Klägerin könnte ihr Bauvorhaben trotz der Mauer umsetzen, erklärte Richter Thomas Kolbe. Deswegen bemühte er sich gleich zu Beginn der Verhandlung um einen Vergleich zwischen beiden Parteien. Denn auch die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer in der Berger Allee bestritt nicht, dass ihre Mauer ins Grundstück der Frau ragt. Richter Kolbe betonte, dass der Aufwand, die Mauer zu versetzen, beträchtlich sei. Schon vor dem Prozess hat Rechtsanwalt Helmut Grundei, der die Wohnungseigentümer vertrat, einen freien Architekten beauftragt. Der hat festgestellt, dass es mindestens 50000 Euro kosten würde, die Mauer zu versetzen. Denn bisher wird sie von einem Hang gestützt. „Das ist bautechnisch ein riesiges Problem“, betonte Rechtsanwalt Grundei. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Deswegen fragte Richter Kolbe, ob ein Vergleich eine Option wäre. Die Wohnungseigentümer sollten dann einen bestimmten Betrag an die Klägerin zahlen. Die Eigentümer der Mauer hätten dem zugestimmt. Einige Tatbestände sind verjährt Da einige Tatbestände ohnehin verjährt seien, müsste die Klägerin – sollte sie Recht bekommen – die Mauer ohnehin selbst entfernen. Außerdem erklärte Richter Kolbe, dass es sich bei der Mauer auch um eine so genannte Grenzeinrichtung handeln könnte. Das Gesetz geht dann davon aus, dass die Mauer im Einverständnis und zum Vorteil von beiden Seiten errichtet worden ist – auch wenn sie minimal in das fremde Grundstück ragt. Die Klägerin müsste beweisen, dass dem nicht so ist. Darauf wies Richter Kolbe die Klägerin hin, bevor sie sich mit ihrem Rechtsanwalt zu einer kurzen Beratung zurückzog. Ein Vergleich mit einer Zahlung käme für sie dennoch nicht in Frage, erklärte ihr Anwalt anschließend. Die Klägerin sagte: „Die einzige Möglichkeit ist für mich die Beseitigung der Mauer, da die ganze Vorgehensweise der Baufirma nicht gut war.“ Beide Parteien haben nun drei Wochen Zeit ihre Stellungnahmen abzugeben, bevor Ende Juli das Urteil fällt. Ob die Mauer dann letzten Endes weichen oder die Klägerin mit dem grauen Koloss auf dem eigenen Grundstück leben muss, ist noch ungewiss.

