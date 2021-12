Nachgefragt

07:30 Uhr

Der Pfadfinder-Nikolaus aus Donauwörth trotzt Corona

Bei einigen Familien in Donauwörth wird am Sonntag und Montag der Nikolaus vor der Tür stehen.

Plus Unter verschärften Auflagen planen die Donauwörther Pfadfinder ihre Nikolausaktion. Bianca Schmid erklärt, wie sie umgesetzt werden kann.

Von Fabian Kapfer

Frau Schmid, in diesem Jahr konnten sich die Menschen in der Region wieder für die ehrenamtliche Nikolausaktion der Pfadfinder anmelden. Wie können sie das mit den Corona-Regelungen umsetzen?



Bianca Schmid: Nach unserem derzeitigen Stand kann die Aktion stattfinden. Wir werden sie unter einigen Auflagen durchführen, dazu gehört, dass wir alles komplett im Freien durchführen und nicht in Innenräume gehen. Heißt, wir werden häufig in Innenhöfen oder im Garten zu Besuch sein. Normalerweise haben wir in jedem Jahr auch noch Engel dabei, auf die wir dieses Jahr verzichten. Mit dem Knecht Ruprecht und einem Nikolaus haben wir somit nur ein etwas kleineres Aufgebot. Bei den Besuchen achten wir auf die Kontaktbeschränkungen, den Mindestabstand und das Tragen von FFP2-Masken.

