Nachhaltigkeit auch im Kreis und in den Kommunen

Wie im Landkreis erreicht werden soll, dass noch mehr Energie eingespart und das Klima geschützt wird

Von Bernd Schied

Mit seiner Bewerbungsrede für eine weitere Landratskandidatur vor den Delegierten der Kreis-CSU Ende Mai hat Stefan Rößle das Thema Nachhaltigkeit zur Chefsache gemacht. Die Klimakrise, der grüne Anstrich, den sich die Christsozialen inzwischen verpasst haben, und das gestiegene Bewusstsein in der Bevölkerung für mehr Natur- und Umweltschutz waren auch für den Landkreischef Anlass, die Schwerpunkte seiner Politik ein Stück weit zu verschieben.

Wenngleich sich der Kreis mit der Stabsstelle Kreisentwicklung, dem Geopark Ries oder dem Energienutzungsplan bereits seit geraumer Zeit um eine nachhaltige Zukunft bemüht, haben die aktuellen Entwicklungen in Politik und Gesellschaft der Thematik einen noch höheren Stellenwert verschafft.

Am Montag befasste sich der Umweltausschuss als erstes Gremium des Kreistags mit der komplexen Materie. Die Ausschussmitglieder beschlossen einstimmig eine Reihe von Empfehlungen an den Kreistag, die hauptsächlich auf eine Initiative der CSU/JB/AL-Fraktion zurückgehen. So soll beispielsweise im kommenden Jahr eine Vollzeitstelle für den Bereich Nachhaltigkeit/Klimaschutz geschaffen werden.

Das Aufgabenfeld reicht von der Koordination weiterer Maßnahmen zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz, über die Erarbeitung und die Begleitung von Vorschlägen, wie für die landkreisweite Energieversorgung noch mehr erneuerbare Energien eingesetzt werden können, bis hin zur Umsetzung des vom Landrat vorgeschlagenen 100000-Bäume-Programms und der Etablierung eines nachhaltigen Beschaffungsmanagements, bei dem insbesondere auf Umweltkriterien und Sozialstandards geachtet wird.

Die Beschlussempfehlung enthält zudem die Freigabe von 65000 Euro für einzelne Projekte.

Stefan Rößle sieht seinen Landkreis in zweierlei Hinsicht gefordert, wie er betonte. Zum einen als „Macher“, der unmittelbar Entscheidungen treffe und Mittel einsetze, um nachhaltig zu agieren. Auf der anderen Seite als Partner der Kommunen, um mitzuhelfen, vor Ort lokale Nachhaltigkeitsstrategien zu erarbeiten und umzusetzen.

Heike Burkhardt von der Stabsstelle Kreisentwicklung nannte als neue Vorhaben die Einrichtung eines Internetportals mit gelungenen Maßnahmen in den Städten und Gemeinden, um weitere Initiativen in Kommunen zu fördern, in denen nachhaltiges Handeln noch nicht besonders ausgeprägt ist. Burkhardt denkt darüber hinaus an die Einführung von freiwilligen „Nachhaltigkeitslotsen“, die sich darum bemühen, dass in den einzelnen Gemeinden und Vereinen nachhaltiger gehandelt wird. Burkhardt verwies auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, in der entsprechende Ziele formuliert seien. Anhand dieser habe der Kreis bereits eine Bestandsaufnahme gemacht, um zu prüfen, was bezüglich der Nachhaltigkeit schon umgesetzt sei: „Mit den Projekten Heide-Allianz, Landschaftspflegeverband, Energie-Leitziel, kommunale Entwicklungszusammenarbeit oder dem Dorfladennetzwerk haben wir schon einiges geschaffen.“ Die UN-Ziele würden im Übrigen auch für die kommunale Ebene gelten.

Marion Segnitzer-König (SPD-Fraktion) plädierte dafür, im Zuge einer Nachhaltigkeitsstrategie für den Landkreis das Thema Soziale Gerechtigkeit zu berücksichtigen. „Wenn der Kreis einen Auftrag an ein Unternehmen vergibt, das seine Mitarbeiter nicht gut behandelt, wäre das nicht nachhaltig“, meinte die Rainer Kreisrätin. Auf die Gemeinwohl-Ökonomie, die eine Orientierung der Wirtschaft am Gemeinwohl in den Mittelpunkt stellt, hob Matthias Fritzsche (Frauen/ÖDP/Freie Wähler) ab. Diese könne man gleichermaßen der Kreisverwaltung „überstülpen“, sagte Fritzsche. Zur Nachhaltigkeit gehöre für ihn ebenso die Reaktivierung von Bahnstrecken in der Region.

Johann Roßkopf (SPD) äußerte Zweifel, ob der Landkreis und die Kommunen personell und finanziell in der Lage seien, den Nachhaltigkeitsprozess mit all seinen Facetten umzusetzen: „Einige Gemeinden sind bereits am Rande ihrer Kapazitäten angekommen.“

Am 5. Dezember wird sich der Kreistag mit der Thematik befassen. Zu erwarten ist, dass er den Empfehlungen des Umweltausschusses uneingeschränkt zustimmen wird.

