Nachwuchs bei Heilig-Kreuz-Störchen in Donauwörth

In Donauwörth gibt es Storchen-Nachwuchs. Das meldet der Horstbetreuer.

In der Region sind wieder zahlreiche Storchenhorste belegt. Bereits Nachwuchs gibt es im Nest auf dem ehemaligen Heilig-Kreuz-Kloster in Donauwörth. Horstbetreuer Georg Schnizer erblickte dort vor einigen Wochen ein Gelege von fünf Eiern. Obwohl die Brutzeit unruhig war – es interessierten sich auch andere Störche für den Horst – schlüpfte am 28. März das erste Junge.

Abzuwarten bleibt, wie die kleinen Störche das nasskalte Wetter überstehen. Übrigens: Die Störchin auf dem Heilig-Kreuz-Dach hat im vorigen Jahr das Männchen gewechselt. Aber auch mit dem neuen Partner scheint es laut Schnizer gut zu laufen. (dz)

Lesen Sie auch: