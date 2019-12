18.12.2019

Nachwuchs für medizinische Berufe sichern

Projekt im Landkreis

Den Nachwuchs von medizinischen Fachkräften in allen Bereichen sichern – das ist das Ziel eines Projekts, das nun mit staatlicher finanzieller Hilfe im Kreis startet. Die Förderung kommt vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Der offizielle Titel: Langfristige Nachwuchsgewinnung im medizinischen Bereich im Landkreis, kurz LaNaMed Donau-Ries.

Die aktuelle Gesundheitsversorgung ist laut Landratsamt von zahlreichen Herausforderungen geprägt: „Der Mangel an Fachkräften, die demografischen Entwicklungen sowie neue Krankheitsbilder fordern bereits schon heute innovative Lösungsansätze.“ Hier setze LaNaMed an. Neben der Nachwuchssicherung von medizinischen Fachkräften und der Verbesserung des Bekanntheitsgrades der „Gesundheitsregion plus Donau-Ries“ sei es ein weiteres Ziel, die junge Generation für Gesundheits- und Medizinberufe zu begeistern. Auch dieses Projekt werde dazu beitragen, die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung langfristig zu gewährleisten, betonen Landrat Stefan Rößle und der Leiter der Geschäftsstelle der „Gesundheitsregion plus“ Herbert Schmidt. Dabei gehe es nicht nur um Fach- und Hausärzte, sondern auch um Pflegepersonal.

Projektleiterin ist Stefanie Popp. Es sind mehrere Aktionen geplant: Infoabende, Broschüren, Dialoge mit regionalen Akteuren sowie eine Sommerschule für Nachwuchsmediziner. LaNaMed ist auf eine Laufzeit von zunächst einem Jahr angesetzt. Der Förderbetrag beläuft sich auf 30000 Euro. (pm)

Themen folgen