vor 22 Min.

Nahwärme: Wie hoch sind die finanziellen Risiken?

Eine Gesellschaft für die kommunalen Energiewerke ist bereits gegründet. Warum es nun plötzlich wieder Zweifel gibt und was das für den Zeitplan bedeutet.

Von Helmut Bissinger

Gegen die Gesellschaft zum Aufbau eines Nahwärmenetzes in Bäumenheim gibt es Vorbehalte. Manfred Seel ( Linkspartei) möchte die finanziellen Grundlagen der „AB Ökoenergie GmbH“ von unabhängiger Stelle überprüfen lassen. „Die finanziellen Risiken sind im Moment nicht überschaubar“, erklärte der Mineralölhändler nun im Gemeinderat. Seine Zweifel, so Seel, hätten ihre Basis keineswegs auf der Ausrichtung seines Unternehmens.

Die Kommune, die das Projekt gemeinsam mit der Firma GP Joule betreiben will, geht nach Ansicht mit einer Millionensumme ins Obligo. Seel nannte eine Zahl, die bislang öffentlich nicht bekannt war. Demnach müsste die Gemeinde zur Realisierung des Projekts eine Bürgschaft mit einem Risiko von 2,5 Millionen Euro übernehmen.

Wo ist die Studie?

Schon mehrmals, so Bürgermeister Martin Paninka, habe man über das Vorhaben beraten, sogar eine Machbarkeitsstudie anfertigen lassen. Seel monierte, dass er diese nie gesehen habe. Konkret forderte er vom Betreiber, vorzulegen, welche Abnahmegarantieren derzeit gegeben seien.

Projektleiter Felix Schwahn JP Joule erklärte, dass die Gemeinde das Rathaus, das Hallenbad, die Schule und die Schmutterhalle künftig mit Nahwärme beheizen wolle. Außerdem lägen die Zusagen von zwei Bauträgern vor, ihre Objekte entsprechend auszurüsten. Die Wärme soll mit Hackschnitzeln erzeugt werden

Keine Mehrheit im Rat

Seine Zweifel begründete Seel auf Aussagen von Dr. Jörg Lenk, den Umweltbeauftragten des Bundesverbandes mittelständischer Mineralölhändler. Er hatte in einem Gespräch mit den Fraktionschefs im Gemeinderat und Seel darauf hingewiesen, dass in Bäumenheim möglicherweise keine Wirtschaftlichkeit für ein solches Kommunalunternehmen gegeben sei. Keine Mehrheit fand der Antrag des Linken-Gemeinderats, ein weiteres Vorgehen von der Prüfung eines unabhängigen Fachmanns abhängig zu machen.

Entsprechend berichtete Bürgermeister Martin Paninka davon, dass die Zusammenarbeit der beiden Partner bereits notariell beurkundet worden sei, wovon das Gremium zustimmend Kenntnis nahm. Zurückgestellt wurde dagegen die Diskussion über den künftigen Standort des benötigten Heizkraftwerkes. Nach den derzeitigen Plänen soll es direkt am Ortseingang entstehen. Wie Bürgermeister Paninka erläuterte, müsste ein Abstand von 20 Metern zur Bundesstraße 2 und zu deren Auffahrt eingehalten werden. Er wolle versuchen, diesen Bereich in das Programm für die Städtebauförderung aufnehmen zu lassen.

1200 Netze in Deutschland

Felix Schwahn versuchte, die Bedenken auszuräumen. In Deutschland würden 1200 Wärmenetze betrieben „und natürlich funktioniert nicht jedes problemlos“. Aber sein Unternehmen sei damit vielerorts, beispielsweise in Mertingen und Buttenwiesen, sehr erfolgreich. Schwahn kritisierte Dr. Jörg Lenk, der aus einer nicht mehr aktuellen Studie zitiert habe. Neuere Untersuchungen zeigten andere Ergebnisse. Die Parameter seien in jedem Fall unterschiedlich.

Wie sieht der weitere Fahrplan aus? Bis Mitte Januar soll nun doch, so die plötzliche Wende nach der Diskussion, ein Energiefachmann die Kalkulationszahlen beurteilen. Dann will die Firma auch mit der Akquise bei Grundstücksbesitzern beginnen und sie zum Umstieg auf das neue Heizsystem bewegen. Erst dann soll auch über eine Ausfallbürgschaft beschlossen werden. Er hätte gern, so Bernhard Jung (CSU), „wenn bei diesem Projekt alle an Bord wären“. Deshalb sei es nicht abträglich, wenn die Zahlen nun noch einmal auf den Prüfstand gestellt würden.

„Alles gut“, argumentierte Bürgermeister Paninka – eine Redewendung, die er bei der Beratung des Themas mehrmals verwendete.

