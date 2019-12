vor 43 Min.

Nebel und kalte Tage

Der November wird seinem nicht so guten Ruf gerecht und bringt wenig Sonne

Von Werner Neudeck

Der November wurde seinem häufig nicht so guten Ruf gerecht. Er zeigte sich zwar überdurchschnittlich warm, wies aber selbst für einen November viel zu wenig Sonnenschein auf.

Der Monatsstart passte zu Allerheiligen: Nebel und Temperaturen um fünf Grad bestimmten das Bild. Ein starkes Tief bei den britischen Inseln lenkte aber bereits am nächsten Tag Warmluft in unseren Raum, sodass eine Maximaltemperatur von fast 18 Grad erreicht wurde. Tags darauf setzte anhaltender Regen ein und die Temperatur sank deutlich, lag aber immer noch über den der Jahreszeit entsprechenden Werten. Am 10. November kam es mit elftägiger Verspätung zum ersten Nachtfrost des Jahres. Nun fand eine Wende um 180 Grad statt und Nebel sowie oft nahezu vorwinterliche Temperaturen prägten das Bild. Doch bereits am 15. November waren die Nächte mit Frost überwunden. Nach einer klaren Nacht sank die Temperatur am 19. erneut unter null Grad und bereits mittags war es mit dem Sonnenschein wieder vorbei.

Nach drei recht trüben Tagen ließ sich am 23. November erstmals die Sonne wieder sehen, das typische Novemberwetter legte eine Pause ein. Denn starker Föhn schob nicht nur den Nebel beiseite, sondern ließ auch die Temperatur auf immerhin elf Grad steigen. Dieser Lichtblick wurde nach zwei Tagen schnell beendet und wir mussten bis Monatsende meist wieder mit November-Grau und Regen vorlieb nehmen. Ähnlich dem Oktober wies der November über die Monatshälfte hinaus bereits 17 Niederschlagstage auf. Dennoch war Schneefall nicht in Sicht, wir mussten also auf die üblichen zwei Schneetage auch wegen der viel zu hohen Temperaturen verzichten. Auch das Niederschlagsziel von 57 Liter pro Quadratmeter konnte trotz der vielen Regentage nicht erreicht werden, die Menge war an vielen Tagen einfach zu gering.

Große Abstriche mussten bei der Zahl der Sonnenstunden gemacht werden. Dazu trugen elf Nebeltage (normal zehn) entscheidend bei. Mit sechs Stunden Sonne konnte kein einziger Tag aufwarten, dagegen blieben zwölf Tage völlig ohne Sonnenschein. Das traurige Endergebnis: nur 36 Sonnenstunden anstatt 46.