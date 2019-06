vor 33 Min.

Neubauer bleibt Ortsvorsitzender

Bäumenheims Zweiter Bürgermeister führt weiter die Parteifreien

Zweiter Bürgermeister Roland Neubauer bleibt Ortsvorsitzender der PWG/Freien Wähler in Asbach Bäumenheim. Der Ortsverein will mit seinem bewährten Vorstand in das Wahljahr 2020 gehen. Neben Neubauer, der 2014 für das Amt des Bürgermeisters kandidiert hat und 2019 nicht antreten will, wurden die gleichberechtigten Stellvertreter Hannelore Maaz, Detlef Heinisch und Werner Rauch bestätigt. Weiterhin wurde Christina Hartwig als Schatzmeister, Renate Klingenbeck, Öffentlichkeitsreferentin, und Christiane Becker als Schriftführerin gewählt. Der neu gewählte Vorstand bedankte sich für das eindeutig ausgesprochene Vertrauen und will „mit sachlichen und parteiübergreifenden Beiträgen“ die Bürger informieren. (dz)

