vor 5 Min.

Neue Aktion im Advent: „Das Kripple füllen“

Was dahintersteckt und wie Kinder mitmachen können

Die Städtische Tourist-Information Donauwörth lädt alle Kinder und Familien im Advent ein, einen Brauch aufleben zu lassen, der mittlerweile etwas in Vergessenheit geraten ist, jedoch bei den Kindern früherer Zeiten höchst beliebt war: Das „Kripple füllen“, in anderen Regionen auch als „Strohhalmlegen“ bekannt. Donauwörths Tourismusleiterin Ulrike Steger ist auf der Suche nach Bräuchen in der Advents- und Weihnachtszeit auf diese interessante frühere Tradition rund um die Weihnachtskrippe gestoßen und möchte daraus eine hübsche Aktion für die Donauwörther Kinder machen.

„Während der Adventskalender ein reiner Zeitmesser für den Monat Dezember ist, weist das Befüllen der Krippe schon am 1. Advent auf die Ankunftsfreude der Geburt Jesu an Heiligabend hin, denn spätestens am 24. Dezember sollte die Krippe dann gut mit Stroh gefüllt sein. Auf diese Art und Weise kann mit dem „Kripple füllen“ der Advent mit guten Taten und froher Erwartung mit den Kindern erlebt und bewusst zelebriert werden“, erklärt Ulrike Steger. Das Team der Tourist-Information wird sich an der Aktion beteiligen, zumindest in den Bürozeiten vom 1. Advent bis zum 23. Dezember – an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen hat die Tourist-Information geschlossen, doch gerade da wird es eigentlich erst spannend, denn kurz vor Weihnachten kommen die Krippenfiguren dazu. Die Familie zu Hause kann sich an der Weihnachtsgeschichte des Lukasevangeliums orientieren und die Figuren nach und nach in den Krippenstall einsetzen: Der noch leere Stall mit der Futterkrippe in der Mitte und Ochs und Esel. Kurz vor dem Fest ziehen dann Maria und Josef ein, sodass an Heiligabend als Besonderheit beispielsweise das jüngste Kind in der Familie das neugeborene Jesulein feierlich in die gut ausgepolsterte Krippe legen darf. Der Engel und die Hirten und Schafe folgen dann am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag. Am Dreikönigstag, den 6. Januar kommen dann die Heiligen Drei Könige dazu. Tourismusmitarbeiterin Sonja Leibhammer hat mit ihren Kindern Lukas und Hanna kleine Strohrationen in Papiertütchen verpackt, die dann in ein Infoblatt zum „Kripple füllen“ eingewickelt werden und kostenfrei und kontaktlos im Windfang der Tourist-Information abgeholt werden können. Dabei ist für jedes Kind einer Familie ein eigenes Strohtütchen vorgesehen, das sogar mit dem Namen versehen werden kann. Auf dem Infoblatt ist zudem die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium kindgerecht erzählt und ein Krippenbild animiert zum Ausmalen. Dekan Robert Neuner, Vorsitzender des Krippenvereins Donauwörth, begrüßt die „Kripple füllen“-Aktion der Stadtverwaltung und hofft, dass sich viele Kinder und Familien beteiligen. Strohtütchen und Infoblatt sind ab sofort den gesamten Advent über in der Tourist-Information Donauwörth in der Rathausgasse erhältlich, sodass jedes Kind oder jede Familie selbst entscheiden kann, wann mit dem „Kripple füllen“ begonnen wird. (pm)

