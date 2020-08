vor 34 Min.

Neue Baustelle in Donauwörth ab Montag: Das müssen Sie wissen

Die Stadtwerke Donauwörth erneuern die Trinkwasserleitungen in der Sallingerstraße und der Kremerstraße. Es gibt eine halbseitige Sperrung und eine Ampel.

Die Stadtwerke Donauwörth erneuern die Trinkwasserleitungen in der Sallingerstraße und der Kremerstraße: In der Sallingerstraße ist der Abschnitt von der Einfahrt Schwemmerstraße bis zur Einfahrt Wilder Garten betroffen, in der Kremerstraße der Abschnitt von der Sallingerstraße bis zur Friedrich-Ebert-Straße. Die Arbeiten werden am heutigen Montag, 17. August, beginnen und voraussichtlich bis zum 4. September andauern.

Die Erneuerung der Wasserleitungen ist auf Grund ihres Alters und Zustandes dringend notwendig, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Während der Baumaßnahme erfolgt die Verkehrsführung in der Sallingerstraße in halbseitiger Sperrung mit Ampelanlage. Um Konflikte zu vermeiden, wird die Steuerung der Baustellenampel manuell geregelt und auf die Signalanlage Berger Allee abgestimmt. In der arbeitsfreien Zeit wird versucht, zwei Fahrspuren bereit zu stellen.

Ausfahrt Schwemmerstraße komplett gesperrt

Die Ausfahrt Schwemmerstraße ist in diesem Zeitraum für den Gesamtverkehr gesperrt. Da die Lage der in der Sallingerstraße verlaufenden Gasleitung nicht bekannt ist, können die Arbeiten nicht ohne Einschränkungen für den Verkehr ausgeführt werden.

Den Stadtwerken ist bewusst, dass es bei dieser Baumaßnahme zu größeren Behinderungen kommen kann und bittet hierfür um Verständnis in der Bevölkerung. Die unmittelbar anliegenden Anwohner und Betriebe vom Kreuzungsbereich Sallingerstraße/Berger Allee bis zur Einmündung Sallingerstraße/Wilder Garten werden durch die Stadtwerke eigens informiert.

Lesen Sie auch:

Themen folgen