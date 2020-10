vor 21 Min.

Neue Führung für die Faschingsfreunde Genderkingen

Präsident Udo Heininger hört in Genderkingen auf. Mit ihm scheiden weitere Vorstandsmitglieder aus. Für die neue Führung gibt es gleich einen Wermutstropfen.

Die Genderkinger Faschingsfreunde haben eine neue Führung. Franz Walzel löst an der Spitze des närrischen Vereins Udo Heininger ab. Nachdem die zunächst nach der Faschingssaison anberaumte Generalversammlung aufgrund der Ausgangsbeschränkungen abgesagt werden musste, wurde diese nun nachgeholt.

Unter Einhaltung der Hygieneregeln war die Generalversammlung gut besucht – dies war aber auch zu erwarten, standen doch Neuwahlen für die nächsten drei Jahre an. Bereits im Vorfeld war bekannt, dass einige langjährige Vorstandsmitglieder sich nicht erneut zur Wahl stellen würden. Der ehemalige Präsident Udo Heininger bedankte sich bei den Genderkinger Faschingsfreunden und bei allen Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit über all die Jahre. Neben ihm schieden auf eigenen Wunsch auch Schriftführerin Manuela Schreiber, Schatzmeisterin Julia Münich und die Beisitzer Edith Schneider und Manuel Zemsky aus dem Präsidium aus.

Franz Walzel ist neuer Präsident der Faschingsfreunde Genderkingen

Der bisherige Zweite Präsident Franz Walzel stellte sich zur Wahl als Vorsitzender und wurde mit großer Mehrheit gewählt. Ihm zur Seite steht künftig als Zweite Präsidentin Susi Strauß. Als Dritter Präsident und Hofmarschall wurde Roman Forster bestätigt. Neue Schatzmeisterin ist Sandra Krischke, Simone Reiter übernimmt das Amt der Schriftführerin. Zur großen Überraschung aller wurden eine große Anzahl an Beisitzern vorgeschlagen, von denen sich 20 Personen zur Wahl stellten und auch gewählt wurden.

Nach der Wahl bedankte sich der Franz Walzel bei allen für das entgegengebrachte Vertrauen. Er habe mit einem so deutlichen Ergebnis nicht gerechnet. Er freue sich auch, dass er künftig auf ein so großes Team setzen kann.

Auch in Genderkingen wird es keinen Fasching 2020/2021 geben

Alle Freude hat jedoch einen großen Wermutstropfen. Denn so richtig durchstarten kann das neue Präsidium der Genderkinger Faschingsfreunde wohl erst zur Saison 2021/2022. Corona mache auch vor Genderkingen nicht Halt und die Sicherheit und Gesundheit aller habe für jeden Verein oberste Priorität. Ein Verein in der Größe der Genderkinger Faschingsfreunde müsse – nicht zuletzt aus finanzieller Hinsicht – langfristig planen. Eine kurzfristige Reaktion auf die Entwicklungen hinsichtlich der Pandemie seien nicht möglich. Deshalb werde es, wie auch schon in einigen Vereinen im Umkreis, auch in Genderkingen zur Saison 2020/2021 keinen Fasching in der bekannten Form geben. Dies gelte unabhängig davon, wie sich das Pandemiegeschehen entwickelt.

