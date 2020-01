vor 6 Min.

Neue Gesichter auf der Wemdinger Frauenliste

Die Wemdinger Frauenliste peilt bei der Kommunalwahl im März ein drittes Stadtratsmandat an.

Seit 24 Jahren mischt die Wemdinger Frauenliste in der Kommunalpolitik mit – anfangs belächelt, doch mittlerweile hat sich die rein weiblich besetzte Gruppierung mit ihren zwei Stadträtinnen zu einer festen Größe im Rathaus etabliert. So formuliert es die Gruppierung in einer Pressemitteilung. Sie stellt mit Carina Roßkopf die Frauenreferentin und bildet mit dem Grünen-Stadtrat eine Ausschussgemeinschaft. Mit neuen Gesichtern und den bewährten Kräften präsentiert sich die Frauenliste nun selbstbewusst und kein bisschen müde: Ihr Ziel ist es, ein drittes Mandat dazuzugewinnen und damit den Frauenanteil von derzeit 15 Prozent zu erhöhen.

Angeführt wird die Liste von der langjährigen Vorsitzenden der Frauenliste und Stadträtin Diana Waimann. Es folgt auf Platz zwei ein neues Gesicht: Sonja Leinfelder. Auf Platz 3 bewirbt sich die zweite amtierende Stadträtin Carina Roßkopf.

Gemeinsame Wahveranstaltung

Insgesamt stellen sich die 20 Kandidatinnen aus unterschiedlichsten persönlichen sowie beruflichen Bezügen und über alle Generationen hinweg zur Wahl und sind bereit, sich in den vielfältigen Bereichen der Stadt mit ihrer weiblichen Sichtweise zu engagieren. Hauptthemen sind die Gleichstellung von Mann und Frau auf allen Gebieten, soziale Belange, der Natur- und Umweltschutz, Kunst, Kultur und Freizeit, Tourismus und Wirtschaft.

Am Freitag, 31. Januar, findet in der Nördlinger Schranne eine gemeinsame Wahlveranstaltung mit der Nördlinger und Donau-Rieser Frauenliste statt, Beginn ist um 19.30 Uhr. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Rieser Frauenband Shalamazl. Außerdem werden die Frauenlisten-Frauen am Wemdinger Wochenmarkt mit Infoständen präsent sein. Weitere Termine werden noch bekannt gegeben.

Die Wemdinger Frauenliste im Überblick: 1. Diana Waimann, 2. Sonja Leinfelder, 3. Carina Roßkopf, 4. Rosemarie Eberle-Schneid, 5. Uschi Aue, 6. Monika Käfferlein, 7. Yvonne Hauber, 8. Tatjana Wager, 9. Nadine Tsagiopoulos, 10. Steffi Eckl, 11. Martina Lang, 12. Sigrid Achatz, 13. Sandra Hasmüller, 14. Heidi Fackler, 15. Katrin Metzner, 16. Eva Uhl, 17. Petra Malek, 18. Karin Laber, 19. Nadine Hillenbrand, 20. Gabi Schramm. Ersatzkandidatinnen: Julia Rzesa, Claudia Lang.

