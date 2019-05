vor 26 Min.

Neue Gesichter im Caritasverband

Sabine Kölbel und Friedrich Kaulfersch übernehmen leitende Funktionen

Beim Caritasverband für den Landkreis Donau-Ries gibt es personelle Wechsel: Am 1. Mai hat Friedrich Kaulfersch die Position der stellvertretenden Geschäftsführung übernommen.

Kaulfersch ist seit 2015 beim Verband durch den Studienabschluss Sozialmanagement als Vereinsbetreuer beschäftigt und koordiniert derzeit die Teams des ambulant-betreuten Wohnens und des Betreuungsvereins. Ebenso führt er Verfahrenspflegschaften und hat die Weiterbildung zum Fachwirt für Gesundheits- und Sozialwesen erfolgreich abgeschlossen.

Ebenfalls seit dem 1. Mai hat Sabine Kölbel die Leitung des Sozialpsychiatrischen Dienstes von Dagmar Kotmel im Landkreis übernommen. Dagmar Kotmel beendet zum 31. Mai ihren Dienst in der Sozialpsychiatrie nach 35 Jahren. Sie hat die Stelle über drei Jahrzehnte auf- und ausgebaut und maßgeblich die Vernetzung zu anderen Trägern und Organisationen beeinflusst. Zusätzlich leitete sie den Arbeitskreis Psychische Gesundheit über 30 Jahre lang. Als psychologische Psychotherapeutin war sie während der gesamten Zeit Ansprechpartner für alle Sorgen und Nöte der Klienten und auch geschätzte Ratgeberin aller Mitarbeiter im Hause.

Daneben wurde sie 2009 zur Stellvertretenden Geschäftsführerin ernannt. Die Nachfolge tritt Sabine Kölbel an.

Sie ist Diplom-Psychologin mit über 20-jähriger Berufserfahrung in vielfältigen Bereichen, darunter Dozententätigkeiten in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, Fortbildung von Ärzten und natürlich auch Beratung und Begleitung von Menschen in psychischen Krisen und Erkrankungen. (pm)

