Neue Idee für das Donauwörther Platzproblem

Wird die Neudegger Sporthalle am Stauferpark zu einer Veranstaltungshalle?

Von Barbara Wild und Wolfgang Widemann

Donauwörth ist eine Große Kreisstadt ohne Veranstaltungshalle oder Stadtsaal. Der Saal im Tanzhaus ist gesperrt, deshalb müssen Schulen, Vereine, Veranstalter und auch die Stadt in andere Räume ausweichen. Ob Fasching im Vereinsheim des TKSV, Neujahrskonzerte in der Aula des Gymnasiums oder Sebastianifeier im Feuerwehrhaus – seit Jahren gilt es sich rechtzeitig ein Ausweichmöglichkeit zu sichern, denn eine Lösung des Stadtsaal-Dilemmas ist nicht in Sicht. Erst am Donnerstag entschied der Ferienausschuss, dass in das Tanzhaus nichts investiert wird, um den Saal wenigstens für eine Übergangszeit nutzen zu können. 600 000 Euro waren den Räten einfach zu viel Geld. So ist der Saal mit Ausnahmegenehmigung nur insgesamt sechs Mal für Veranstaltungen mit 400 Personen geöffnet.

Hinzu kommt, dass auch diese Ausweichquartiere nicht für lange Zeit die Funktion eines öffentlichen Veranstaltungsraumes übernehmen können. In der Aula des Gymnasiums sitzen die Schüler während der Mittagsbetreuung – abendliche Konzerte und weiteres stören den schulischen Betrieb.

Halle soll Platz für 500 bis 600 Personen bieten

Die Verwaltung brachte nun eine neue Idee ins Spiel: Die Neudegger Sporthalle solle so umgebaut werden, dass dort problemlos 500 bis 600 Personen bei Veranstaltungen teilnehmen können. Allerdings wären auch hier Investitionen notwendig, denn zumindest eine zweite Brandschutztüre müsste nach Angaben der Stadt eingebaut werden. Was genau gemacht werden muss und was das kostet, soll nun ermittelt werden.

Dass diese Idee bei den Vereinen wenig Begeisterung auslöst, wird niemanden überraschend. Rüdiger Schwarz, Vorsitzender des VSC Donauwörth, hat mehrfach öffentlich beklagt, dass es in Donauwörth zu wenig Hallen für die Vereine gebe. Die, die es gibt, sind ausgelastet. Wenn in der Halle am Stauferpark Messen oder zu Prüfungszeiten den Vereinen nicht für das Training zu Verfügung stehen, stört das schon jetzt den Spielbetrieb. „Die Halle ist komplett ausgebucht“, sagte Brigitte Kundinger-Schmitt im Ferienausschuss, wo die Idee der verwaltung diskutiert wurde. Stefanie Musaeus machte klar, dass sie das nicht mittrage. „Wir können die Sportler nicht immer hinten anstellen“, so die Bürgermeisterin.

Ausweichen auf die Monheimer Stadthalle

Mittlerweile können sich wohl mehrere Fraktionen und Gruppen im Stadtrat mit dem Gedanken anfreunden, neben der Planung des Tanzhauses eine ganz Veranstaltungshalle zu bauen.

Derweil sorgt der Mangel an größeren Räumlichkeiten in Donauwörth dafür, dass rund 18 Kilometer nördlich der Großen Kreisstadt ein Gebäude stark gefragt ist: die Stadthalle Monheim. Dort fanden in den vergangenen Wochen die gemeinsamen Tanzkurs-Abschlussbälle der Realschulen Heilig Kreuz und St. Ursula sowie der Wirtschaftsschule statt. Das Gymnasium Donauwörth verlegte sowohl den Tanzkursabschluss als auch den Abiturball in die Jurastadt. Im Donau-Ries-Kreis gebe es nicht viele vergleichbare Örtlichkeiten, stellt der Monheimer Bürgermeister Günther Pfefferer fest. Für Monheim habe der Andrang zwei Seiten: Zum einen nehme man mehr Hallenmiete ein, zum anderen sei das Personal (Hausmeister) stärker belastet.

