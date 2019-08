Neue Initiative in Donauwörth: Ein Plastikfrei-Stammtisch

Plus Katrin Gleißner will die Donauwörther vom Leben ohne Plastik überzeugen. Ein Interview.

Katrin Gleißner engagiert sich für eine bessere Welt. Bereits vor einigen Monaten hat sie in Donauwörth ein Projekt gestartet, bei dem Essen geteilt statt weggeworfen wird. Das Regal für „Food Sharing“ steht im Mehrgenerationenhaus. Doch die Mutter eines kleinen Sohnes möchte mehr tun.

Frau Gleißner, ab September gibt es einen „plastikfrei Stammtisch“ in Donauwörth. Wie kamen Sie auf die Idee?

Gleißner: Ich habe gelesen, dass es so eine Initiative seit 2015 in Augsburg gibt. So etwas in Donauwörth zu organisieren, damit mehr Menschen sich mit dem Plastik-Problem beschäftigen, hat mich sofort gereizt. Und jetzt machen wir es. Das Interesse ist jetzt schon sehr groß.

Will in Sachen Umweltschutz etwas bewegen: Katrin Gleißner aus Donauwörth. Bild: Dorina Pascher

Was wird dort passieren?

Gleißner: Wir wollen ein Forum geben, bei dem Ideen ausgetauscht werden, wie man Plastik im Alltag vermeiden kann. Das alles soll aber ganz locker ablaufen. Niemand ist zu irgendwas verpflichtet. Wer Interesse hat, kommt vorbei und bekommt Tipps, die vielleicht nicht so auf der Hand liegen. In manchen Bereichen ist es auch wirklich schwer, Plastik zu vermeiden.

Zum Beispiel wo?

Gleißner: Gerade wenn man Kinder hat, ist es schwer. Nicht alle Spielzeuge bekommt man auch Holz oder Metall. Legosteine sind unverzichtbar oder auch Playmobil. Außerdem ist das hochwertiges Plastik, das lange verwendet werden kann. Aber jede Familie kann sich überlegen, ob denn wirklich alles neu gekauft werden muss.

Leben sie denn schon plastikfrei?

Gleißner: Ja relativ. Flüssigseife habe ich durch Kernseife ersetzt, ich trinke Leitungswasser, gehe mit dem Beutel oder der Box zum Einkaufen und gehe gezielt dorthin, wo ich lose Ware kaufen kann. Wo es geht, wähle ich Glasbehälter oder Papier statt Plastiktüte. Aber natürlich nutze ich meine Haushaltsgegenstände wie Plastikschüsseln so lange sie gut sind. Aber wenn ich Neues anschaffe – Zahnbürsten, Haarbürsten, Dosen – wähle ich die ohne Plastik. Ich hoffe natürlich, dass Donauwörth bald einen Unverpackt-Laden bekommt.

Sie sind ja selbst Mutter. Wie ist das mit Windeln?

Gleißner: Das sind natürlich enorme Plastikberge. Alternativ gehen natürlich Stoffwindeln, aber das ist wirklich nicht jedermanns Sache. Aber ich hoffe, dass wir genau zu solchen Themen gute Ideen sammeln können. Mein Sohn ist seit einigen Wochen jetzt windelfrei – Toi,toi,toi.

Plastikfrei einkaufen kann jeder auf dem Wochenmarkt. Bild: Matthias Becker

Der Stammtisch ist ja bereits ihr zweites Projekt. Wie geht es weiter?

Gleißner: Das Ziel ist es, einen Verein für mehr Nachhaltigkeit in Donauwörth zu gründen. Dieser soll all die Ideen, Aktionen, Projekte und Engagierte vernetzen. Wir wollen zusammenbringen, was es eh schon gibt und vor allem die Menschen mitnehmen. Daraus kann dann noch mehr entstehen.

Sie haben doch bestimmt schon Ideen oder?

Gleißner: Klar. Müllsammelaktionen fände ich wichtig, aber eine tolle Sache sind auch Kleidertausch-Parties. Wir sind auch schon mit den Jugendlichen der örtlichen „Friday-for-Future-Bewegung“ in Kontakt. Ich bin überzeugt, dass sich tolle Dinge entwickeln können.

Wo trifft man Sie?

Gleißner: Wir sind auf dem Ökomarkt am Sonntag mit einem Stand vertreten.

Termin Der erste Plastikfrei-Stammtisch in Donauwörth findet am Mittwoch, 18. September, im Café La Kami im Ried statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Weitere Infos auf Facebook „Plastikfrei Stammtisch Donauwörth“. Dort gibt es auch einen Kontakt zu Katrin Gleißner.



