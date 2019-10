09:00 Uhr

Neue Prescher-Orgel im Einsatz

Orgelweihe in Niederschönenfeld. Mit einem ehrhebenden Konzert wurde die Prescher-Orgel wieder ihrer Bestimmung übergeben. Innenminister Hermann war mit dabei.

Von Andrea Hutzler

Es war der Tag, auf den wohl viele sehnsüchtig gewartet, ja hingefiebert hatten – der Tag an dem erstmals nach langer Restaurationspause die historische Prescher-Orgel in der Klosterkirche Niederschönenfeld wieder öffentlich erklingen sollte. Es war sicherlich auch der Tag von Florian Luderschmid, der es wiederum als Initiator, Motivator und überaus engagierter Dirigent in unvergleichlicher Weise verstanden hat, zusammen mit der Chorgemeinschaft Niederschönenfeld-Feldheim, Mitgliedern des Universitätschores Regensburg, dem Campus-Amoenus Orchester sowie Instrumentalisten aus dem Umkreis ein herausragendes und dem Anlass entsprechend würdiges Konzert zu gestalten.

Nach der Begrüßung durch den Stadtpfarrer der Pfarreiengemeinschaft Rain, Jörg Biercher, hieß der Vorsitze des Freundeskreises der historischen Kirchenorgel Niederschönenfeld, Heinrich Riegler, die zahlreichen Mandatsträger aus Bund, Land, Bezirk, Landkreis und der Kommune, darunter auch den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann und Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange willkommen.

Großer Moment der Spannung

Chor und Orchester intonierten anschließend zur Einstimmung den ersten Satz des 42. Psalms von Felix Mendelssohn Bartholdy „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir“. Nachdem die letzten Takte des stimmungsvollen Satzes verklungen waren, herrschte einen Moment gespannte Erwartung, denn nun erfolgte der große Augenblick, an dem die Orgel solistisch zum ersten Mal wieder erklingen sollte. Pater Stephan Ulrich Kling, Orgelsachverständiger im Bistum Augsburg, ließ es sich nicht nehmen persönlich das in neuem Glanz erstrahlende und generalsanierte Kircheninstrument zum Klingen zu bringen. Dabei wählte er Werke von Johann Caspar Simon, Dietrich Buxtehude, Georg Friedrich Händel und Christoph Wolfgang Druckenmüller, die eines miteinander verbindet: Diese Komponisten sind in der Zeit geboren, als Paul Prescher die Orgel baute, also der ausgehenden Renaissance und frühen Barockzeit. So verstand es der Organist die verschiedenen Werke mit den unterschiedlichen Registern der Orgel authentisch und stilecht vorzustellen. Andächtig, fast ehrfürchtig lauschten die Zuhörer den Klängen.

Florian Luderschmid hatte die musikalische Gesamtleitung inne

Das Hauptwerk des Konzertes bildete die „Cäcilienmesse“ von Charles Gounod für Chor, drei Gesangssolisten und großes Orchester. Florian Luderschmid hatte diese Komposition sicherlich mit Bedacht gewählt, gilt die Heilige Cäcilia doch als Patronin der Kirchenmusik, deren häufige Attribute die Orgel oder Geige sind. Über die Uraufführung dieser Messkomposition schrieb der Komponist Camille Saint-Saens im Jahre 1855: „Glänzende Strahlen gingen von dieser Messe aus…, zunächst war man geblendet, dann berauscht und schließlich überwältigt.“

Ähnlich ging es auch den Zuhörern in der Wallfahrtskirche Niederschönenfeld. Denn den rund 80 Chorsängern, den drei Solisten Maria Lindemeier, Sopran, Andreas Saal, Tenor und Manuel Kundiger, Bass sowie dem großen Orchester mit Streichern, Harfe, vollem Holz- und Blechbläsersatz sowie Pauken und Becken gelang unter der Gesamtleitung von Florian Luderschmid eine überaus gelungene, berührende und zu Herzen gehende Interpretation dieses Werkes.

Die erhabene, demütige Schlichtheit, wie sie beispielsweise im Kyrie anklang, offenbarte einen wunderbar ausbalancierten Gesamtklang, die Solisten fügten sich dabei geschmeidig und souverän in den Chor- und Orchesterklang ein. Die dynamische Differenziertheit sowie technische Versiertheit des gesamten Ensembles wurden daneben auch in den imposanten, nahezu opernhaft anmutenden Passagen wie etwa im Gloria bei der Textstelle „Tu solus sanctus“ sowie in Teilen des Credos deutlich. Ein imposantes und überwältigendes Klangerlebnis!

