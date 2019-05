25.05.2019

Neue Projekte und bewährte Hilfsangebote

Aktion Anker Donauwörth blickt auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück

Mit der Mitgliederversammlung ging für Aktion Anker Donauwörth bereits das dritte erfolgreiche Vereinsjahr zu Ende. Seit 2016 engagieren sich die Mitglieder in der praktischen Integrationshilfe für Alleinstehende und Familien mit Kindern aus dezentralen Unterkünften oder privaten Wohnungen in Donauwörth. Bewährt hat sich dabei ein Patenschaftsmodell, in dem ehrenamtliche Vermittler und Ansprechpartner für Geflüchtete, aber auch für Behörden, Vermieter, Arbeitgeber, Lehrer und Ärzte sind. Dass zahlreiche Kontakte zu Arbeitgebern geknüpft werden konnten, Geflüchtete bei der Arbeitsplatzsuche unterstützt und Azubis intensiv begleitet werden, liegt den Vereinsmitgliedern besonders am Herzen.

Bei der Mitgliederversammlung standen keine Neuwahlen an. Basel Karnoub wurde allerdings satzungsgemäß zu einem zusätzlichen Beisitzer gewählt und unterstützt nun das Vorstandsteam um die Vorsitzende Sylvia Huber und deren Stellvertreterin Bärbel Stahl. Basel Karnoub ist selbst syrischer Geflüchteter und lebt seit 2014 in Deutschland.

Wie einige andere Geflüchtete unterstützt er den Verein als Mitglied schon lange als Übersetzer und Vermittler. Basel Karnoub referierte als ausgebildeter Apotheker im März beim Anker-Gesundheitstag für Geflüchtete. Daran knüpfen weitere geplante Projekte von Aktion Anker Donauwörth an. So will man einen Erste-Hilfe-Kurs für Flüchtlinge und Ehrenamtliche organisieren. Seit September treffen sich regelmäßig freitags geflüchtete Frauen in der Stadtbibliothek mit einer Ehrenamtlichen, um die deutsche Sprache zu trainieren. Eingeübt werden Alltagssituationen. Danach schließt sich ein Angebot für Schulkinder mit Migrationshintergrund an. Beim gemeinsamen Lesen werden die Deutschkenntnisse gestärkt, das Textverständnis gefördert und mit Freude gelernt.

Auch 2018 zeigte das ehrenamtliche Team der Aktion Anker-Fahrradwerkstatt unermüdlichen Einsatz. Fast an jedem Samstag trafen sich dort fleißige Bastler, um gemeinsam mit Geflüchteten Räder wieder auf Vordermann zu bringen und gegen geringe Aufwandsentschädigung an Bedürftige weiterzugeben. Diese erfolgreichen Projekte und Hilfsangebote sollen weitergeführt werden. „Unser Ehrenamt ist ein wichtiger Beitrag für das gesellschaftliche Zusammenleben, die Integration und letztendlich die Humanität in unserer Stadt. Dies ist insbesondere auch ein Verdienst der vielen ehrenamtlichen Helfer und Mitglieder unseres Vereins, denen ich an dieser Stelle ganz besonders danken möchte“, so Sylvia Huber. (dz)

Interessierte, die aktiv mitarbeiten oder den Verein finanziell unterstützen möchten, sind herzlich willkommen. Aktuelle Informationen sind auf der Homepage www.aktion-anker-don.com zu finden.

