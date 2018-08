08:00 Uhr

Neue Rektorinnen an vier Schulen

Schulleiterwechsel in Nördlingen, Tapfheim, Amerdingen und Tagmersheim.

Vier Grundschulen im Landkreis Donau-Ries starten im September unter neuer Führung ins Schuljahr 2018/2019. Dies teilt das Landratsamt mit. Betroffen sind die Schulen in Nördlingen (an der Schillderstraße), Tapfheim, Amerdingen und Tagmersheim.

Grund für den Rektorenwechsel: Kurt Moll (Grundschule Nördlingen an der Schillerstraße) und Edmund Ratka (Grundschule Amerdingen) traten zum 1. August ihren Ruhestand an. Landrat Stefan Rößle händigte ihnen im Beisein der drei Vertreter des Staatlichen Schulamts Renate Heinrich, Michael Stocker und Andrea Eisenreich die Pensionierungsurkunden aus. Bereits zum Halbjahr waren Rosa Bahr (Grundschule Tapfheim) und Wolfgang Janson (Gebrüder-Lachner-Mittelschule Rain) aus dem aktiven Dienst ausgeschieden.

Bei allen vier Rektoren bedankte sich Rößle für die geleistete Arbeit in den vielen Dienstjahren. Er betonte ausdrücklich die vielfältigen Herausforderungen und Aufgaben, welche die Schulleitungen heutzutage zu bewältigen hätten. Mit persönlichen Worten sprach Rößle den Anwesenden seine Anerkennung aus und würdigte ihr Engagement für die Qualität der Bildung an den unterschiedlichen Schulstandorten im Landkreis sowie die Weiterentwicklung der Grund- und Mittelschulen. Die Leitung der genannten Schulen übernehmen ausschließlich Frauen: an der Grundschule Tapfheim Alexandra Kammer, an der Grundschule Amerdingen Katja Ruf-Lettenmeier, an der Grundschule Nördlingen an der Schillerstraße Cornelia Dambacher sowie an der Grundschule Tagmersheim Barbara Mayr-Roßkopf, die bislang in Wolferstadt tätig war. In Tagmersheim hatte es im abgelaufenen Schuljahr eine Übergangslösung gegeben.

An der Gebrüder-Lachner-Mittelschule Rain hat Christina Ost ihren Dienst bereits angetreten (wir berichteten). (dz)

Themen Folgen