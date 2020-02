vor 5 Min.

Neue Wege in der Pflege im Landkreis Donau-Ries?

Plus Die neue Berufsfachschule für Gesundheits- und Krankenpflege in Donauwörth soll bis Pfingsten fertig sein. Was sich in der Ausbildung alles ändert und was das für die Situation der Pflege im Landkreis bedeutet.

Von Helmut Bissinger

Die Zahlen sprechen eine brutal eindeutige Sprache. In zehn Jahren wird ein Viertel mehr Menschen gepflegt werden müssen als heute. Woher all die Pflegerinnen und Pfleger kommen sollen, weiß in Berlin offenbar niemand. Es fehlen Pflegekräfte. Im Landkreis Donau-Ries ist indes ein Silberstreif am Horizont erkennbar. Die neue Berufsfachschule für Gesundheits- und Krankenpflege an der Neudegger Allee in Donauwörth zeigt mögliche Wege aus dem Pflegenotstand.

Hoher Bedarf an Pflegekräften im Landkreis - er wird wohl weiter steigen Eine schnelle Verbesserung wird es wohl nicht geben, „aber wir wollen die Zahl der Ausbildungsplätze auf 90 steigern“. Noch befindet sich die Schule im Rohbau, doch an Pfingsten soll sie dann bezogen werden. Es entsteht, so Landrat Stefan Rößle, „ein moderner Neubau“ mit großem Potenzial. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates der Donau-Ries-Klinken und Seniorenheime analysierte den hohen Bedarf an Pflegekräften im Landkreis. Derzeit verfüge man im Donau-Ries über rund tausend Pflegeplätze. Die Zahl werde sicher steigen, aber auch bei der Kurzzeitpflege wie der ambulanten Pflege komme es immer wieder zu Engpässen. Die Zukunft der Krankenpflegeschule an der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth war lange Zeit ungewiss. Dank einer Ausnahmeregelung sei die Förderung des Neubaus der Krankenpflegeschule möglich geworden, sagte Rößle. „Damit ist die Ausbildung zum examinierten Gesundheits- und Krankenpfleger gewährleistet“, freut sich Schulleiterin Karola Rigel. Es würden in der Schule nun sogar originalgetreue Krankenzimmer mit Nasszellen eingerichtet, um die Schülerinnen und Schüler auf die Praxis vorzubereiten. Ziel sei es, möglichst viele Absolventen für eine Beschäftigung beim gKU zu gewinnen. Für Klinikvorstandschef Jürgen Busse und Pflegedienstleiterin Michaela Rechner ist die neue Schule wichtig, „weil dadurch ein Beitrag geleistet wird, um den großen Bedarf an Pflegekräften abzudecken“. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Neues Gesetz „schlecht geplant“ Ab 1. September mehr Chancen durch erweiterte Ausbildung im Pflegebereich In diese Zeit fällt nun auch noch eine Generalisierung der Ausbildung. Sie war für die Altenpflege bisher anders geregelt als für die Krankenpflege. Ab 1. September nun soll der Beruf einen Ausbildungsweg erhalten und als „Pflegefachkraft“ geführt werden. Bisher hatten sich Azubis von Anfang an zwischen Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege entscheiden müssen. Spahn will Pflegenotstand mit 13.000 neuen Stellen bekämpfen Wie Rößle ausführte, wolle man versuchen, möglichst viele Kooperationspartner zu gewinnen, wie es die Liselotte-Nold-Schule in Nördlingen bereits sei. Dadurch, dass das gKU vier Seniorenheime, zwei Kliniken und ein Fachkrankenhaus betreue, eröffneten sich für die Auszubildenden nach dem Abschluss zahlreiche Möglichkeiten. Auch die Ausbildung in der Krankenpflegehilfe, die ein Jahr dauert, soll künftig an der Pflegeschule in Donauwörth angeboten werden. „Wir wollen eine qualitativ hochwertige Kranken- und Altenpflege gewährleisten“, erklärte Busse, „denn eine innovative Ausbildung für künftige Pflegefachkräfte im Landkreis ist für den Verwaltungsrat ein wichtiges Anliegen“. Was landläufig oft anders gesehen wird, widerlegte bei einer Besichtigung der neuen, hellen und großzügigen Räume Landrat Stefan Rößle: Die Zahl der Bewerber um einen Schulplatz ist deutlich höher als die der Kapazitäten. Das Interesse an Pflegeberufen sei also durchaus vorhanden. Die Attraktivität des Pflegeberufs will das gKU durch eine Übernahmegarantie und eine freie Standortwahl steigern.

