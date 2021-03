12.03.2021

Neuer Chefarzt für die Frauenklinik in Donauwörth

Die Leitungsstelle des Donauwörther Frauenklinik ist nun wieder besetzt. Dr. Bart van de Pas übernimmt jetzt den Chefarztposten.

Knapp acht Monate war die Leitung der Donauwörther Frauenklinik offiziell unbesetzt. Jetzt gibt es einen neuen Leiter der Station. Dr. Bart Van de Pas ist der neue Chefarzt der Donauwörther Frauenklinik. Das teilt das gKU am Freitagvormittag mit.

Als Leitender Oberarzt führte der Gynäkologe die Abteilung bereits kommissarisch seit August 2020. Die Berufung ist vom Verwaltungsrat des gemeinsamen Kommunalunternehmens am Mittwoch bestätigt worden.

Dr. Van de Pas studierte in seiner Geburtsstadt Antwerpen ( Belgien) und in Leuven Humanmedizin und kam nach einer Zwischenstation in Ruit bereits 2002 an die Frauenklinik Donauwörth. Der Vater von vier Kindern kennt sich daher bestens aus in der Klinik und wird von seinen Patientinnen und dem Team der Klinik geschätzt.

Er folgt auf Dr. Werner Stein, der nur acht Monate die Stellung innehatte und zum August 2020 Donauwörth verließ. Zwischenmenschlich habe es einfach nicht funktioniert, hieß es damals. In der Übergangszeit führten Van de Pas und die Oberärztinnen Dr. Anne-Kathrin Geisler und Dr. Katrin Baumeister die Klinik. Jetzt setzt die Klinik weiterhin auf das eingespielte Team und hofft sich, dass nun Ruhe in die Abteilung einkehr. Denn auch schon vor Stein war es zu überraschenden Personalwechsel gekommen.

Dr. Armin Both, Chefarzt der Station, hatte Ende 2019 aus Protest über eine eigene Frauenklinikhauptabteilung am Nördlinger Stiftskrankenhaus die Donau-Ries Klinik verlassen hatte. Er ist mittlerweile Chefarzt der Gynäkologie an der KJF Klinik Josefinum in Augsburg und auch in Neuburg.

„Wir haben uns für den erfahrenen Mediziner Bart Van de Pas als Chefarzt entschieden, weil er uns mit seiner Expertise in der Geburtshilfe und der gynäkologischen Onkologie überzeugt hat. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, erklärte gKU-Vorstandschef Jürgen Busse.

Dr. Bart Van de Pas sagte: „Ich bedanke mich für das Vertrauen. In unserer gynäkologischen Abteilung mit einem zertifizierten Brustkrebs- und gynäkologischen Krebszentrum sowie einem Kreißsaal mit geburtshilflichen Stationen bieten wir in Donauwörth modernste Medizin für unsere Patientinnen.“

