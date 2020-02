19.02.2020

Neuer Kommandant in Graisbach

Nach 24 Jahren tritt Harald Göttlicher ab

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Graisbach im Gasthaus Hilz haben vor allem Neuwahlen im Mittelpunkt gestanden. So hat die Wehr nun unter anderem einen neuen Kommandanten. Unter den rund 50 Anwesenden konnte Vorsitzender Bernd Leinfelder auch Kreisbrandmeister Jürgen Haschner und Bürgermeister Alois Schiegg begrüßen.

In seinem Bericht ließ Leinfelder die Termine und Veranstaltungen des vergangenen Jahres Revue passieren, er erwähnte auch die zahlreichen Übungen. Kommandant Harald Göttlicher berichtete in seinem Jahresrückblick, dass es 2019 zu einigen Einsätzen kam, zum Beispiel die Sicherung und Ausleuchtung eines Verkehrsunfalls, die Errichtung einer Ölsperre bei einem Einsatz am Donaualtwasser und die Hilfeleistung bei einem Hofunfall.

Nach dem Kassenbericht durch Kassier Christian Leinfelder und der Entlastung des Vorstands kam es zum Höhepunkt des Abends, dem Rückblick des scheidenden Kommandanten Harald Göttlicher und den anschließenden Neuwahlen. In seiner 24-jährigen Amtszeit als Kommandant leitete Göttlicher zwölf Leistungsprüfungen, nahm an 40 Feuerwehrfesten teil, darunter das eigene Gründungsfest 2002 sowie das Fest der Patenwehr Lechsend im Jahr 2004. Auch bei den großen Vereinsfesten des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins und Schützenvereins war die Graisbacher Feuerwehr unter Göttlicher aktiv. Weiter wurden in seiner Amtszeit das Feuerwehrgerätehaus renoviert und der Digitalfunk eingeführt.

Bei der Wahl wurde mit dem bisherigen Zweiten Kommandanten Marco Schwab ein Nachfolger von Harald Göttlicher gewählt. Sein Stellvertreter ist nun Marco Dauer. Neben Stephan Linder, der bereits dem Vorstand angehörte, konnte Wolfgang Müller als neuer Beisitzer gewonnen werden. (dz)

