vor 49 Min.

Neuer Leiter für die Donau-Ries-Werkstätten

Michael Hesselt verabschiedet sich zum 1 April. Wer sein Nachfolger wird

Zum 1. April gibt es in der Donau-Ries-Werkstätten GmbH der Lebenshilfe Donau-Ries eine neue Leitung. Tobias Brucklacher wird Michael Hesselt ablösen, der seit 2015 die Leitungsposition in den Werkstätten innehatte und sich aus persönlichen Gründen beruflich verändern wird. Vorstand und Geschäftsführung der Lebenshilfe bedanken sich bei Hesselt für sein „großes Engagement für die Donau-Ries-Werkstätten“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Während seiner Zeit als Leitung seien viele Fortschritte erreicht und wichtige Entwicklung angestoßen worden, sowohl im wirtschaftlichen als auch im sozialpädagogischen Bereich des Unternehmens. Zugleich freuen sich Geschäftsführung und Vorstand darüber, dass Tobias Brucklacher die Position übernehmen wird. Er war bereits seit knapp sechs Jahren als Leitung der Werkstätten-Zweigstelle in Asbach-Bäumenheim bei der Lebenshilfe beschäftigt. Durch diese Tätigkeit bringe Brucklacher viel Erfahrung für die komplexen Aufgaben der Werkstattleitung mit. Auch unter seiner Leitung werden sich die Donau-Ries-Werkstätten im Sinne der betreuten Mitarbeitenden fortentwickeln, einen wichtigen Beitrag für die Teilhabe am Erwerbsleben leisten und die positive Alltagsstruktur der Beschäftigten aufrechterhalten. Die Vorstandsvorsitzenden der Lebenshilfe Donau-Ries, die Nördlinger Altoberbürgermeister Paul Kling und Hermann Faul sowie Geschäftsführer Günter Schwendner beglückwünschten Tobias Brucklacher zur neuen Aufgabe und freuen sich auf eine weiterhin vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit der Werkstattleitung. (pm)

Themen folgen