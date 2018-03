vor 36 Min.

Neuer Pächter fürs Röglinger Nadlerhaus

Griechischer Wirt öffnet. Anfrage der Telekom beschäftigt die Gemeinderäte.

Von Christian Mühlhause

vergangenem November gab es keine Gastronomie mehr im Nadlerhaus in Rögling. Das wird sich laut Bürgermeisterin Maria Mittl Ende diesen Monats wieder ändern. „Wir haben eine neuen Pächter gefunden. Ein Grieche wird dort eröffnen.“ Zuletzt hatte das Dorfgemeinschaftshaus nur noch einmal die Woche geöffnet, um den Stammtischen einen Treffpunkt anbieten zu können.

An anderen Themen arbeitet die Gemeinde noch und beschäftigte sich damit in der vergangenen Sitzung des Gemeinderates. So ist der Mobilfunkanbieter Telekom auf die Gemeinde zugekommen und hat angefragt, ob sie einen neuen Masten errichten dürfen, um den Empfang für Handys verbessern zu können. „Bislang ist die Qualität des Handyempfangs im Dorf sehr unterschiedlich und teils sehr schlecht. Bei uns gibt es bislang keinen Masten. Das Signal kommt von Sendemasten, die um uns herum aufgestellt wurden“, sagt die Bürgermeisterin. Nun solle erst einmal geprüft werden, ob es einen geeigneten Standort gibt und anschließend bei einer Informationsveranstaltung für die Bürger das Thema genauer vorgestellt und diskutiert werden. „Wir wissen, dass das Thema nicht unumstritten ist und binden deswegen die Bürger ein.“ Das werde etwa in einem Jahr der Fall sein, kündigt Mittl an.

Handlungsbedarf besteht in Rögling auch in der Gartenstraße, wo die Risse in der Straße immer größer werden. Das sei bereits nach dem Winter 2016/17 ein Problem gewesen und habe sich nun noch einmal verschärft, so die Bürgermeistern. Deswegen gibt es Überlegungen, die Straße auf einer Länge von 150 bis 200 Metern abfräsen und neu zu asphaltieren zu lassen. Voraussichtliche Kostenhöhe sind demnach 15000 bis 20000 Euro. Die Gemeinderäte beschlossen, zu der Maßnahme jetzt Angebote einzuholen.

Aufwerten möchten die Gemeinde auch den Platz am Römerbrunnen. Hier ist die Pflanzung von zwei Bäumen in der Grünanlage geplant.

Gemeinderat Am morgigen Dienstag, 20. März, tagt der Röglinger Gemeinderat um 19.30 Uhr wieder im Gemeindezentrum. Dann geht es unter anderem um den Antrag einer Familie, in der Perlenspitzstraße die Geschwindigkeit aúf Tempo 30 zu reduzieren. Dazu wird Stellung genommen.

