07:34 Uhr

Neuer Rathausplatz in Mertingen erinnert an die Römer

Direkt neben dem Rathaus in Mertingen liegt der neu gestaltete Platz mit der Silhouette der Römergruppe.

Die Gemeinde Mertingen erinnert an ihre lange Geschichte und macht mit einem Platz im Herzen des Ortes auf das einstige Kastell am Burgberg aufmerksam.

Von Helmut Bissinger

Die „Alten Römer“ hatten Mertingen einst wegen seiner guten strategischen Lage zum Standort ihres Kastells (lateinisch: Summuntorium) auserwählt. Sie waren damit bestens an die Handels- und Heeresstraße „Via Claudia Augusta“ angebunden. Im Umfeld gründeten die von den Römern angeworbenen germanischen Söldner das Dorf „Mardinga“. An diese glorreiche Vergangenheit soll der Platz erinnern, der im Herzen des heutigen Mertingen entstanden ist.

„Dieser Platz wird den künftigen Generationen ein gutes Geschichtsbuch sein“, sagt Altbürgermeister Albert Lohner, der im gleichen Atemzug Maria Ebner von Eschenbach zitiert: „Denn nur was für die Gegenwart zu gut ist, ist gut genug für die Zukunft.“

Früherer Bürgermeister spricht von "herausragendem Ensemble" in Mertingen

Zusammen mit dem Rathaus, der ehemaligen alten Schule als Heimat der Museumsfreunde und dem neuen Römerplatz ist nach Ansicht Lohners „ein herausragendes Ensemble der Mertinger Geschichte“ entstanden. Plätze, so die Einschätzung des früheren Bürgermeisters, spiegelten die ökonomischen, sozialen und kulturellen Kräfte eines Gemeinwesens wider. Er sei froh, dass sich der Gemeinderat seinerzeit entschlossen habe, an der DON28 mit den stark frequentierten überregionalen Radwegen einen Platz zu schaffen, an dem die Bürgerschaft wie auch die durchfahrenden Radtouristen verweilen können.

„Der Römerplatz weist auf die Wurzeln der Gemeinde hin“, sagt Archivar Franz-Xaver Ries. Denn in Mertingen hätten sich die ehemaligen römischen Magistralen „Via Claudia Augusta“ und „Via Danubia“ gekreuzt. Erst 1925 sei das Römerkastell auf dem Burgberg wissenschaftlich erforscht worden. Ries hat recherchiert: „Gegen Ende der 30er Jahre wollte Hitler dem Verbündeten Benito Mussolini das ausgegrabene Römerkastell auf dem Burgberg zum Geburtstag präsentieren. Zum Grabungsleiter sollte der Druisheimer Heimatforscher und Lehrer Franz Paul Schick avancieren. Doch es begannen 1938 die Vorbereitungen auf den Krieg. Frank Schick, Leiter einer Funkereinheit, ist seit 1944 in Russland vermisst.“

Herzstück des Römerplatzes in Mertingen ist ein Brunnen

Herzstück des „Römerplatzes“ ist ein aus Dolomit gefertigter Brunnen. Er wird ergänzt durch einen Meilenstein mit integriertem Wasserspender sowie einer aus Cortenstahl gefertigten mannshohen Gruppe römischer Legionäre. Außerdem sind Kopien eines römischen Weihesteins und der Torso einer Merkurstatue zu sehen, deren Originale im römischen Museum in Augsburg ausgestellt sind und die 1921 und 1969 bei Feldarbeiten auf der Mertinger Flur gefunden wurden. Auf Hinweistafeln kann der Besucher die Bedeutung dieser römischen Epoche nachlesen.

Die Baukosten in Mertingen betragen 325.000 Euro

Die Baukosten werden sich auf circa 325000 Euro belaufen. Die Gemeinde Mertingen erwartet Zuschüsse aus dem Städtebauförderungsprogramm „Zukunft Stadtgrün“ in Höhe von 180000 Euro. Die Regierung von Schwaben hat die Bewilligung von Städtebauförderungsmitteln mit der einhergehenden Aufwertung des Ortskerns, der Förderung der Innenentwicklung sowie der hohen Ausbauqualität des Platzes begründet.

Eigentlich hätte der Platz in einem Festakt am Freitag offiziell übergeben werden sollen. Wegen steigender Corona-Infektionszahlen wurde die Veranstaltung jedoch abgesagt.

