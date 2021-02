vor 32 Min.

Neuer Sportpark in der Donauwörther Parkstadt soll ruhiger werden

So soll er geplant werden – aber eben nun nicht mehr exakt so: Der Beachvolleyball-Platz vorne links wird wohl entfallen, ebenso die Grillplätze hinten rechts. Hauptgrund waren Einwände von Anwohnern.

Plus Beim geplanten Mehrgenerationen-Sportpark in der Donauwörther Parkstadt muss nach Reaktionen von Anwohnern abgespeckt werden. Um welche Bereiche es geht.

Von Thomas Hilgendorf

Ein Park für Alt und Jung wird wohl in der Parkstadt entstehen, unweit der Neuen Mitte – für jeden soll etwas geboten sein. Und dennoch blickte so mancher Anwohner im Bereich des alten Bolzplatzes neben der Sebastian-Franck-Schule zuletzt etwas misstrauisch auf die Skizzen von Landschaftsarchitekt Franz-Josef Eger aus Augsburg. Deswegen sollen die Planungen abgespeckt werden. Dabei geht es allem voran um einen Aspekt.

Plan für die Donauwörther Parkstadt wurde überarbeitet

Eger hatte seinen Plan bereits Anfang Januar ausgearbeitet und dem städtischen Bauausschuss präsentiert (wir berichteten). Der fand grundsätzlich Anklang, obgleich es von einigen Seiten auch Kritik gab, was Lärmemissionen und drohenden Vandalismus angeht. Nun wurde das Projekt noch einmal im Sozialausschuss besprochen. Eger war erneut vor Ort und skizzierte Ziele und Details der Planungen. Auf den etwa 5000 Quadratmetern Wiesenfläche des alten Bolzplatzes soll eine Multifunktionssportanlage entstehen – explizit für alle Generationen. Sportgeräte, Kletterbäume, ein Parcours durch das angrenzende kleine Wäldchen, ein zentraler kleiner Pavillon – und zwei Sportfelder: Fußball (Streetsoccer mit Banden sowie eben dort angebrachte Basketballkörbe) und Beachvolleyball.

Auch kritische Reaktionen der Anwohner in der Parkstadt

Oberbürgermeister Jürgen Sorré hatten zustimmende als auch kritische Reaktionen seitens der Parkstädter erreicht. Bei den kritischen Stimmen stand der Lärm klar im Fokus – und damit verbunden Attraktionen wie der in der ursprünglichen Planversion vorgesehene Grillplatz und die Bande des (Kunstrasen-)Soccer-Feldes. Das Gremium war sich rasch einig, dass die Grillplätze nun doch nicht kommen sollten; auch Quartiermanager Jörg Fischer machte hierbei deutlich, dass die Bewohner dafür bereits angestammte Orte hätten. Des Weiteren wurde das Beachvolleyballfeld noch einmal in Augenschein genommen. Auch hier zeigten sich Fischer als auch einige Räte, wie beispielsweise Dr. Stefanie Musaeus (PWG/ FW/ BfD), skeptisch. Fischer sagte, dass es bereits zwischen den großen Wohnblocks in der Andreas-Mayr-Straße ein solches Feld gab – es sei jedoch kaum für Volleyball genutzt worden: „Es war ein Katzenklo, in dem wir auch mal eine Spritze gefunden haben.“ Folglich wich auch der Sandplatz aus den Plänen. Stattdessen soll womöglich ein Schachbrett errichtet werden, wie es unter anderem Birgit Rößle (CSU) in der Sitzung angeregte.

Nächtliche Betretungsverbote?

Die Bande des Fußballfeldes könne, wie Eger erläuterte, mit schallabsorbierendem Material bepolstert werden, sodass laut seinen Angaben keine nennenswerten Geräusche mehr in den angrenzenden Wohnungen zu hören sein werden. Der Augsburger Landschaftsarchitekt betonte derweil erneut, wie zuletzt im Bauausschuss, dass die gute Einsehbarkeit des gesamten Areals aus jeder Himmelsrichtung ein probates Mittel gegen Vandalismus sei. Eger machte zudem deutlich, dass man es mit den Einschränkungen nicht übertreiben sollte. Nächtliche Betretungsverbote und ähnliches seien schwierig umzusetzen – der Bund fördert das 730.000 Euro-Projekt mit einem Löwenanteil von gut 75 Prozent: Gefordert sei jedoch ein öffentlich zugänglicher Park. Eine Umzäunung müsste die Stadt, so sie es wünschte, in Gänze denn auch selbst bezahlen. PWG-Stadträtin Doris Rödter schlug vor, die Sicherheitswacht vor allem in der ersten Zeit Streife laufen zu lassen. Ein exakter Zeitplan für den Bau des Sportparks steht noch nicht fest.

Lesen Sie auch:

Themen folgen