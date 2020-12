07:03 Uhr

Neuer Stadtrat und Jugendreferent in Wemding

Plus In Wemding

Dem Stadtrat in Wemding gehört mit Nicolas Bumba ein neues Mitglied an. In einer Sitzung des Gremiums vereidigte Bürgermeister Martin Drexler den 25-Jährigen, der auf der CSU-Liste für Alexander Biber nachrückte. Dieser hatte sein Mandat aus persönlichen Gründen überraschend niedergelegt.

Nicolas Bumba ist auch in der katholischen Kirche in Wemding engagiert

Bumba übernimmt von Biber im Stadtrat auch das Amt des Jugendreferenten. Die Stadträte sprachen sich einstimmig dafür aus. Der Diplom-Verwaltungswirt ist beruflich im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus tätig. In Wemding engagiert sich Bumba als Mitglied der katholischen Kirchenverwaltung und als Lektor in der Stadtpfarrkirche St. Emmeram. (wwi)

