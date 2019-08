vor 18 Min.

Neues Angebot: Die Stadtführung zum Mitraten

Es darf geflunkert werden! Ulrike Steger, die Leiterin der städtischen Tourist-Information, erklärte erst einmal die Spielregeln. So manche Geschichte, die von den Stadtführerinnen, bei den ersten interaktiven Führungen in Donauwörth erzählt wurden, war denn auch frei erfunden.

Martina Ertl und Sonja Strobel binden den Teilnehmern beim Gang durch Donauwörth so manchen Bären auf. Doch viel Kurioses ist bei den Erlebnistouren auch wahr.

Von Helmut Bissinger

Da ist der Zaubergeigenbrunnen in der Promenade. „Ein wirklich schöner Brunnen“, sagt Martina Ertl. Leider, so die Stadtführerin, habe es einmal einen Zwischenfall gegeben, der nicht ohne Folgen blieb. Unbekannte Personen hätten den Kopf der Figur abgetrennt, sagt Ertl und verzieht dabei keine Mine. Zum Glück habe man mithilfe eines Polizei-Spürhundes den Kopf dann wieder weiter oben im Gebüsch gefunden.

Aber, so Martina Ertl, sei es nicht möglich gewesen, den Kopf dann doch wieder an der ursprünglichen Stelle anzubringen. „Er hielt einfach nicht.“ So sei man auf die Idee gekommen, den Kopf an einer anderen Stelle anzubringen. „Hier“, deutet die Stadtführerin, „hat er jetzt wieder einen festen Halt“. Ja, wer glaubt denn so was?, möchte man fragen und die Teilnehmer bei der ersten interaktiven Stadtführung am Freitagnachmittag schauen sich an. Die einen meinen, dass man ihnen etwas vorgeflunkert hat, die anderen glauben die Geschichte.

Wahrheit oder Lüge?

„Das ist der Grundgedanke unseres neuen Angebots“, schmunzelt Ulrike Steger. Die Leiterin der Tourist-Information im Rathaus geht mit der Idee, solche Stadtführungen anzubieten, bei denen die Teilnehmer selbst mitraten können, schon vier Jahre schwanger. Eigentlich sei dies als „coole Idee für junge Leute“ gedacht gewesen. Aber die jungen Menschen, die das entsprechend präsentieren könnten, seien ihr wieder abhandengekommen. So müssen nun Martina Ertl und Sonja Strobel einspringen.

„Sie sind aber mit großer Leidenschaft an das Vorhaben herangegangen“, berichtet Steger, „wenngleich es doch einige schlaflose Nächte gekostet hat“, fügt Sonja Strobel hinzu. Es sei doch gar nicht so einfach gewesen, Geschichten und Legenden zu finden, die außergewöhnlich seien. „Es soll ja auch Spaß machen, bei jeder Station mitzuraten, ob die Begebenheit der Wahrheit entspricht oder geflunkert wird.

Viele Begebenheiten in über 1000 Jahren

Erst bei den Recherchen und nach einem Workshop ist den Damen klar geworden, „was sich alles in der über 1000-jährigen Geschichte der alten Freien Reichsstadt Donauwörth zugetragen hat“. Manches wurde hervorgekramt – Schwindeleien ebenso wie Kuriositäten und Ungeheuerliches.

Zum Beispiel Käthe Kruse: Die wohl berühmteste deutsche Puppenkünstlerin, erzählt Martina Ertl den Gästen, habe nach dem Krieg ihre Produktionsstätten aus der deutschen Besatzungszone nach Donauwörth verlegt. Auf Schloss Donaumünster habe gleichzeitig der Dichter Alexander von Bernus gelebt, dessen Gattin der Puppenkünstlerin den Tipp gab, sich in Donauwörth niederzulassen. Martina Ertl zeigt auf das Käthe-Kruse-Museum und lässt sich nichts, aber auch gar nichts anmerken. „Wahrheit oder erfunden?“, fragt sie am Ende zweideutig.

Pinocchio ist immer dabei

Wenn sie dann den kleinen Pinocchio in den Stadtfarben aus ihrer Handtasche zieht und dessen Nase rot glänzt, dann wissen an diesem Nachmittag alle: Das war eine Lügengeschichte. Lügen allerdings, dass sich die Balken biegen, wollen die Stadtführerinnen nicht. Aber letztlich flunkern sie doch nach Herzenslust und schmücken ihre launigen Geschichten mit viel Fantasie und schauspielerischem Talent aus.

Da sind auch die Hoch- und Deutschmeister. Das berühmte Regiment kennen nicht nur geschichtlich Interessierte, sondern auch die Fans von Film und Fernsehen. Und dieses berühmte Regiment soll in Donauwörth gemustert und dann auf der Donau nach Wien verschifft worden sein? Ein knifflige Rätselfrage, an der einige scheitern.

Wer ist am Ende der Experte?

Persönlichkeiten, Gebäude und Legenden spielen in der 90-minütigen Führung die Hauptrolle. Doch Vorsicht! Nicht alles, was Martina Ertl und Sonja Strobel erzählen, entspricht der Wahrheit. Es liegt an den Teilnehmern, herauszufinden, welche Anekdote wahr und welche falsch ist. Nach jeder Station wird aufgeklärt. Wer am Ende die meisten unwahren Geschichten erkannt hat, darf sich über ein Donauwörther Comic-Heft und den Titel „Donauwörth-Experte“ freuen.

„Die interaktiven Stadtführungen sind optimale Geschenke oder Betriebsausflüge“, so ist Ulrike Steger überzeugt. Sie kann sich vorstellen, damit eine Lücke im schon bunten Portfolio der unterschiedlichsten Führungsangebote in Donauwörth gefüllt zu haben. „Sehr spannend und superorganisiert“, findet eine Teilnehmerin ganz spontan. „Besser als jedes Wer weiß denn so was im Fernsehen“, pflichtet ihr Mann bei.

