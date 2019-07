vor 21 Min.

Neues Baugebiet in Wörnitzstein

Blick auf Wörnitzstein und den Bereich der Ludwig-Heck-Straße. 23 Wohnbaugrundstücke werden in dem Donauwörther Stadtteil entstehen.

Derzeit ist es schwer, an Grundstücke zu kommen. Was in dem Donauwörther Stadtteil jetzt konkret entstehen soll

Von Thomas Hilgendorf

Bauland wird dringend benötigt – aber es ist derzeit rar in und rund um Donauwörth. In Wönitzstein ist die Stadtverwaltung nun fündig geworden: Für 23 Wohnbaugrundstücke hat die Stadt Bauland erworben.

Das neue Wohngebiet soll an der Ludwig-Heck-Straße in Wörnitzstein entstehen. Die Erschließung der einzelnen Grundstücke erfolgt über eine verkehrsberuhigte Ringstraße, die von der Ludwig-Heck-Straße abzweigt. Im Norden und Osten des Geltungsbereichs ist eine Eingrünung geplant, um das Grundstück von den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen abzugrenzen. Die nördliche Eingrünung ist als begrünter Lärmschutzwall geplant, um den benachbarten landwirtschaftlichen Betrieb nicht einzuschränken.

Die Ludwig-Heck-Straße soll in dem Bereich – nach Absprache mit der Polizei und dem Ordnungsamt – als Tempo-30-Zone ausgewiesen werden und einen Fußweg erhalten, um die Fußgänger nicht zu gefährden. In der Ludwig-Heck-Straße ist derzeit kein durchgängiger Bürgersteig vorhanden, lediglich im vorderen Abschnitt (von der Abt-Cölestin-Straße kommend) existiert ein solcher.

Zu vergleichen sei diese Situation, wie Bernd Fischer vom städtischen Bauamt darlegte, mit der Bebauung am Stillbergweg in Zirgesheim, wo im Abschnitt zwischen dem Alt-Ort und der neuen Bebauung kein Bürgersteig vorhanden ist. Ab der neuen Bebauung allerdings existiert ein Fußweg.

Für die Vergabe forderte Michael Bosse (PWG/ FW) ein Einheimischenmodell. Wolfgang Fackler (CSU) gab zu bedenken, dass dies rechtlich nur unter sehr engen Voraussetzungen, etwa bei sozialer Bedürftigkeit, möglich sei. Indessen bedauerte Thomas Krepkowski (Grüne), dass, trotzdem es wünschenswert sei, Bauland anbieten zu können, erneut bevorzugt „auf der grünen Wiese“ geplant würde, während es in den Ortskernen Leerstand gebe. Ferner sei es nicht nachhaltig, ein vereinfachtes Bauverfahren ohne intensive ökologische Prüfungen durchzuführen. „Die Umweltauswirkungen werden nicht bewertet – es gibt dann auch keinen Ausgleich“, gab auch Gustav Dinger zu bedenken. Indessen sprach sich der Rat gegen vier Stimmen für den Bebauungsplan aus.

